Mais de 5 mil ‘armadilhas’ de combate à dengue são instaladas em Belém; vacinação está disponível

Mais de 5.200 Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDLs) já foram instaladas em Belém como parte da estratégia de enfrentamento à dengue intensificada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), com a chegada do inverno amazônico. Além do reforço nas ações de campo, a vacinação contra a doença está disponível em diversos pontos da capital.

Desde agosto do ano passado, 500 Agentes de Combate a Endemias (ACEs) instalaram 5.200 EDLs, de um total de 8 mil previstas. A iniciativa contempla 12 bairros que historicamente apresentam maior incidência da doença, como Guamá, São Brás, Canudos, Marco e Souza, entre outros.

A estratégia já alcança cerca de 591.073 pessoas, o equivalente a 45,35% da população, segundo o Censo 2022 do IBGE, e apresenta impacto epidemiológico significativo. Entre setembro e dezembro de 2025, Belém registrou redução de 61,5% nos casos de dengue em comparação com o mesmo período de 2024.

Nas oito primeiras semanas de 2025, foram confirmados 272 casos. Neste ano, no mesmo intervalo, o número caiu para 65 casos confirmados, o que representa redução em torno de 76%.

Segundo o coordenador do Programa de Controle da Dengue da Sesma, Tadeu Morais, dois critérios orientam a definição das áreas contempladas. “Existem dois fatores que auxiliam na escolha dos bairros: o entomológico e o epidemiológico. Selecionamos áreas que historicamente registram maior incidência de casos e onde há maior presença do vetor, conforme os levantamentos realizados. São bairros sequenciais, que se conectam, portanto não é um critério aleatório. Com a evolução das EDLs, temos observado a diminuição dos casos. Nas oito primeiras semanas de 2025, por exemplo, tivemos 272 casos. Neste ano, no mesmo período, foram 65 casos confirmados, uma redução em torno de 76%, e as EDLs contribuem diretamente para esse resultado”, explica.

Como funcionam as EDLs

As EDLs são estruturas compostas por balde, suporte e sachê com larvicida e funcionam como armadilhas estratégicas no combate ao Aedes aegypti. Ao tentar depositar os ovos no recipiente, a fêmea entra em contato com o larvicida presente no sachê e acaba contaminada. Ao buscar outros locais para desova, dissemina o produto em diferentes criadouros, ampliando o alcance da ação e contribuindo para reduzir a proliferação do vetor.

A instalação é realizada exclusivamente pelos ACEs e pode ocorrer em residências, estabelecimentos comerciais ou órgãos públicos. Cada estação tem cobertura em um raio de até 50 metros, o que também protege a vizinhança. A manutenção ocorre mensalmente, com a substituição do larvicida.

O recipiente deve permanecer em local arejado e coberto, como quintais, sempre fora do alcance de crianças e animais. A população é parceira da mobilização ao autorizar a instalação e ao observar rotineiramente, sem manusear, a possível presença de focos. Caso não haja foco, a água pode ser despejada em um ralo; caso haja, deve ser descartada na terra.

Nesta segunda-feira (2), as equipes técnicas estiveram no bairro do Guamá para realizar a manutenção das EDLs na Escola Estadual Santos Dumont e em residências da área. Um dos moradores atendidos foi o professor Filipe Borges, que há quatro meses conta com o equipamento instalado no quintal dele.

“A instalação aconteceu por causa do trabalho de rotina dos ACEs. Eles apresentaram a proposta de colocar o ponto aqui para reforçar a prevenção, aceitamos de bom grado e os vizinhos também. Vejo essa iniciativa de forma muito positiva. Quando todos contribuem, os benefícios chegam para todos. Tenho filhos menores e me preocupo. A prevenção fortalece a saúde pública como um todo”, afirma.

Vacinação disponível em diversos pontos da capital

Outra maneira de prevenção é a imunização. A vacina contra a dengue está disponível nos seguintes locais:

CSE Marco (UEPA)

Av. Rômulo Maiorana, nº 2558

Segunda a sexta-feira – manhã e tarde

UMS de Fátima (APS)

Rua Domingos Marreiros, nº 1816

Segunda a sexta-feira – 8h às 12h e 13h às 17h

Hospital Naval

Rua do Arsenal, nº 200

Terças e quintas-feiras – manhã

Hospital da Aeronáutica

Av. Almirante Barroso, nº 3492

Segunda a sexta-feira – 8h às 11h

Hospital do Exército

Tv. Marquês de Pombal, nº 850

Segunda, terça, quinta e sexta-feira – 8h às 12h

Quarta-feira – 8h às 17h

Unidade de Referência Materno Infantil e Adolescente (Uremia)

Av. Alcindo Cacela, nº 1421 – São Brás

Segunda a sexta-feira – 8h às 12h e 14h às 17h

Universidade da Amazônia (Unama)

Av. Alcindo Cacela, nº 287 – Umarizal

Segunda a sexta-feira – 9h às 12h e 14h às 17h

Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz)

Av. Visconde de Souza Franco, nº 72 – Reduto

Segunda a sexta-feira – 9h às 12h e 14h às 17h

Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra)

Av. Gentil Bittencourt, nº 1144 – Nazaré

Segunda a sexta-feira – 8h às 17h

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB)

Tv. Dr. Enéas Pinheiro – Marco

Segunda a sexta-feira – 8h às 14h

Além desses pontos, a vacina também está disponível nas Unidades Municipais de Saúde (UMSs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital e distritos, conforme o horário de funcionamento de cada espaço.

Canais para denúncias e orientações

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) orienta que denúncias relacionadas a focos do mosquito Aedes aegypti ou casos suspeitos de dengue podem ser registradas pelos seguintes canais:

E-mail do Programa de Combate à Dengue:

combateadengue@sesma.pmb.pa.gov.br

Ouvidoria Municipal do SUS:

ouvidoriasusbel2009@gmail.com

ouvidoriasesma@cinbesa.com.br

Telefones:

(91) 3251-4207

(91) 98400-8247

O atendimento presencial também pode ser realizado na sede da Sesma, localizada na Av. Gov. José Malcher, nº 2821.

As manifestações ainda podem ser encaminhadas por meio do QR Code disponibilizado pela secretaria, que direciona ao Formulário de Registro de Manifestações.