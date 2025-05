Mais de 400 pessoas participam do Treinão que marca o início do Feirão do Imposto 2025 em Belém

O Feirão do Imposto 2025 começou com energia e participação em massa neste sábado (17), no Parque Estadual do Utinga, em Belém. A largada da programação foi dada com o “Treinão – Correndo do Imposto”, atividade que reuniu mais de 400 inscritos em uma manhã de esporte, saúde e conscientização cidadã.

A ação contou com três modalidades: pedalada de 10 km, corrida de 8 km e caminhada de 3 km. Desde as primeiras horas do dia, grupos de amigos, famílias, atletas amadores e entusiastas da causa se reuniram no parque para unir a prática de atividades físicas à reflexão sobre o sistema tributário brasileiro.

“O objetivo do Feirão é o de provocar esse debate com a sociedade, de maneira leve e participativa, sobre o impacto da carga tributária no nosso dia a dia. E começar com um evento como esse, que mobilizou tantas pessoas, mostra que estamos no caminho certo”, destaca o presidente do Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove), entidade responsável pela organização local da iniciativa, Wigor Oliveira.

A largada da programação foi dada com o “Treinão – Correndo do Imposto” (Divulgação/ Adriano Nascimento)

O Feirão do Imposto é um movimento nacional que tem como missão chamar a atenção da população para a complexidade e o peso dos tributos sobre produtos, serviços e a renda da população brasileira.

Em Belém, a programação segue ao longo dos próximos dias com ações educativas e de mobilização em diferentes pontos da cidade.

A edição deste ano reforça o compromisso dos jovens empresários com o engajamento social e o fortalecimento do debate sobre a necessidade de uma reforma tributária justa, transparente e acessível à população.

Programação:

20/05 (Terça-feira) Almoço de Negócios – Especial Feirão do Imposto 2025

27/05 (Terça-feira) Abertura Oficial do Feirão do Imposto 2025

Local: Piso 3 do Shopping Boulevard

29/05 (Quinta-feira) Happy Hour Sem Imposto – Ver-a-Cerva

30/05 (Sexta-feira) Visita Empresarial em grandes empresas

31/05 (Sábado) Dia “D” – Combustível Sem Imposto