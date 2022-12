Mais de 21 mil passageiros devem passar pelos terminais rodoviário e hidroviário de Belém no feriado

Aproximadamente 21.500 passageiros devem circular para embarque e desembarque nos terminais rodoviário e hidroviário de Belém nesta quinta-feira (08), durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição. A expectativa foi divulgada pela Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) e pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

Em nota divulgada para a imprensa, a Sinart detalhou que a expectativa para o Terminal Rodoviário, em São Brás, gira em torno de 8.961 embarques e 4.481 desembarques. Assim, estima um total de 13.500 passageiros, aproximadamente, circulando no Terminal Rodoviário de Belém e com acréscimo de 50% em relação ao ano anterior.

Ainda segundo a Sinart, os destinos mais procurados para dentro do Estado são: Mosqueiro; Bragança; Marudá; Salinópolis; e Vigia de Nazaré. Na lista dos destinos mais procurados fora do Estado estão: São Luís (Maranhão); Fortaleza (Ceará); e Recife (Pernambuco).

Terminal Hidroviário

Já a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) informou que cerca de 8 mil usuários devem passar durante o feriado de quinta-feira pelo Terminal Hidroviário de Belém, no bairro do Umarizal. Os destinos mais procurados devem ser municípios da ilha do Marajó como Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari.