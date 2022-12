Tem loteria hoje? Feriado de Nossa Senhora da Conceição não altera calendário da Caixa; entenda

Nesta quinta-feira (08/12), em algumas regiões do Brasil se comemora o feriado católico de Nossa Senhora da Conceição. Porém, o calendário das Loterias Caixa seguirá normalmente, a partir das 20h. Isso porque a programação tem como sede São Paulo e no estado a data é considerada ponto facultativo. As informações estão no site da Caixa Econômica.

Entre as modalidades disponíveis, o público pode apostar Lotofácil, Dia de Sorte, Quina e Dupla Sena. A programação pode ser acompanhada ao vivo, on-line, pelo canal da Caixa Econômica, pelo Youtube. Veja os últimos resultados.

Confira os detalhes das loterias no feriado de Nossa Senhora da Conceição:

A Quina concurso 6019, Lotofácil concurso 2683, Dupla Sena concurso 2453 e Dia de Sorte 0691 serão sorteadas às 20h, da quinta-feira (08/12). As apostas retomam também a partir da quinta-feira (08), presencialmente nos Centros Lotéricos ou on-line, no site da Caixa.