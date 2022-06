Macacos encontrados mortos no Bosque não estavam infectados por vírus, aponta laudo

Nesta sexta-feira (10), Instituto Evandro Chagas (IEC) divulgou o resultado da análise de amostras dos oito macacos-de-cheiro (Saimiri sciureus) encontrados mortos no Bosque Rodrigues Alves, no dia 3 de junho. De acordo com o laudo, os animais não estavam infectados pelo vírus da raiva animal, de febre amarela, dengue, zika ou chikungunya.

O IEC recebeu amostras dos animais mortos na última segunda-feira (6) e afirmou que deve encaminhar o resultado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Prefeitura de Belém.

Em nota, a Sesma confirmou o recebimento de outro resulltado de análise, a saber, do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que descartou infecções por raiva e febre amarela. A Secretaria disse que aguarda o laudo complementar da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) para confirmar ou não a intoxicação alimentar destes animais e garantiu, ainda, que "presta total apoio à direção do Bosque Rodrigues Alves para elucidação do caso".

Até o dia 6 de julho, o Laboratório de Patologia Animal do Instituto da Saúde e Produção Animal (Labopat/Ispa) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) deve emitir o laudo referente à morte dos macacos.

Em nota, o Instituto diz que o Centro Nacional de Primatas (CENP), também ligado ao IEC e Ministério da Saúde, “tem prestado apoio à direção do Bosque Rodrigues Alves, fazendo a captura de alguns primatas não humanos para a realização de exames, como o painel viral e parasitológico e continua colaborando com as investigações dos casos citados”.

Os oito macacos foram encontrados mortos em dois pontos diferentes do Bosque Rodrigues Alves: na travessa Lomas Valentinas, esquina com a avenida Almirante Barroso, e na travessa Perebebuí com a Almirante Barroso.