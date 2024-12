Luzes de Natal exigem cuidados para evitar acidentes; veja 6 dicas essenciais

Decorar as casas com iluminação de Natal é tradição nesta época do ano. Mas é preciso muito cuidado para evitar curtos-circuitos, choques elétricos e princípio de incêndio nas residências. A bombeira civil Millena Assis chama a atenção para o uso de pisca-pisca, acessório que as pessoas costumam colocar nas árvores de Natal ou, então, em frente às suas casas. Passada a época festiva, muita gente costuma guardar esses fios para o ano seguinte, para reaproveitá-los.

“Mas como esse fio estava sendo armazenado? Será que, no decorrer do ano, ele não teve nenhum tipo de alteração? Será que não descascou nenhum pedacinho do fio que pode ter um mau contato?”, perguntou. É importante, portanto, verificar o estado de conservação ou se não está na hora de trocar esses acessórios. “Geralmente a gente sempre recomenda usar no máximo três anos seguidos e aí já fazer a troca. Porque tem gente que usa há mais de 5 anos a mesma iluminação e os mesmos enfeites elétricos”, contou.

Também é importante desligar esses equipamentos ao sair de casa. “Tem gente que sai de casa e deixa os pisca-piscas ligados. Ou qualquer outro material, como, por exemplo, esses Papais Noéis que dançam e brilham. E somente ligar quando tiver alguém maior de idade em casa para observar caso tenha algum tipo de alteração”, explicou Millena Assis. Outra situação comum: a pessoa vai dormir e deixa esses acessórios ligados. E, portanto, não terá como saber caso haja algum problema nessa iluminação de Natal durante a noite. “Então deve ser desligado também”, disse. Também deve-se evitar colocar vários equipamentos em uma mesma tomada, para evitar uma sobrecarga e, talvez, a ocorrência de um incêndio.

Millena Assis explicou ainda que esses materiais, se pegam fogo, as chamas se propagam rapidamente, porque têm muito plástico em sua confecção. A bombeira civil também afirmou ser importante que, na hora de comprar esses produtos, que eles sejam testados na hora. “Porque, geralmente, se for para apresentar algum defeito, vai apresentar no local”, disse. Também é importante ficar atento aos valores dos acessórios, sobretudo se os preços estiverem muito abaixo dos de mercado: “Por que está tão barato assim? É fim de estoque? Está guardado há muito tempo? Será que esse material já não está danificado? Temos que analisar isso antes de levar para a minha casa, pois pode colocar a minha vida e a da minha família em risco”. Outra recomendação é guardar esses materiais em locais bem secos e não em locais úmidos. “Se for colocar pisca-pisca em frente de casa, devo colocar em um local que não molhe caso chova”, disse.

VEJA MAIS:

“À noite eu desligo tudo”, diz dona de casa Joana Rodrigues, de 64 anos (Foto: Igor Mota/O Liberal)

“À noite eu desligo tudo”, diz dona de casa Joana Rodrigues

O engenheiro Eletricista Vanderson Carvalho de Souza disse que as iluminações natalinas residenciais não precisam de uma infraestrutura robusta para funcionar, já que a carga elétrica é muito baixa se comparada com outras cargas de uso residencial. Entretanto, afirmou, alguns cuidados devem ser adotados para evitar curto-circuitos e incêndios. São eles: ao adquirir a iluminação, verificar a compatibilidade da tensão da tomada com a tensão do sistema de iluminação; evitar usar adaptador de tomadas para o sistema de iluminação natalina, já que esse tipo de ligação não é recomendada e costuma ocasionar incêndios pelo mau contato na ligação. “Além disso, o sistema de iluminação exposto em áreas abertas deve ter o grau de proteção de pelo menos IP44 que é o mínimo adequado para esse tipo de ambiente”, afirmou.

A dona de Joana Rodrigues Lopes, 64 anos, disse que toma cuidados ao comprar luzes para a decoração natalina. “Porque, às vezes, no meio vem uma que está apagada. Aí eu tenho medo”, contou. “Uma vez eu comprei uma e deu mau contato. Agora eu tenho que reparar mesmo”, afirmou. Dona Joana disse ainda que, em sua casa, nunca teve acidente por causa dessa decoração. “À noite eu desligo tudo”, afirmou. Ela disse ainda que já começa a decorar sua casa a partir de 1º de dezembro e que compra pisca-pisca e bolas. Dona Joana contou que não procura um especialista para fazer essas instalações com segurança. “Eu vejo pela televisão”, contou.

Aldo Corrêa, 48 anos, vende esses produtos, mas também enfeita sua casa no Natal. “Tem que ver se o fio não está ‘descascado’ para não pegar um choque”, disse. Ele afirmou que nunca teve acidente com luzes de Natal em casa. Aldo costuma decorar sua casa a partir do dia 15. Ele enfeita a casa com bolas, jogo de luz, Papai Noel. “A gente enfeita a árvore de todo jeito”, disse.

Confira 6 dicas de segurança para evitar acidentes

Testar os acessórios na hora da compra

Verificar o estado de conservação das luzes

Desligar o pisca-pisca ao sair de casa

Evitar colocar vários equipamentos em uma mesma tomada, para evitar uma sobrecarga e, talvez, a ocorrência de um incêndio.

Verificar a compatibilidade da tensão da tomada com a tensão do sistema de iluminação

O sistema de iluminação exposto em áreas abertas deve ter o grau de proteção de pelo menos IP44, que é o mínimo adequado para esse tipo de ambiente

Fonte: Bombeira civil Millena Assis e engenheiro Eletricista Vanderson Carvalho de Souza