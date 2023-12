Uso de luzes na decoração de Natal exige cuidados para prevenir acidentes; veja dicas

Nesta época do ano, muitos lares paraenses ficam iluminados com as decorações de Natal. Mas o uso de luzes natalinas exige cuidados, para evitar acidentes com a energia elétrica, que podem envolver desde pequenos choques até queimaduras graves e incêndios. Especialistas recomendam atenção ao material utilizado, adequação das instalações e outras recomendações, para garantir a segurança dos enfeites.

No último sábado (2), um menino de 10 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica de um pisca-pisca de Natal. O acidente aconteceu em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, enquanto a família decorava a casa com as luzes natalinas.

A tragédia ocorrida no Paraná acende o alerta para os cuidados necessários. A empresária Larissa Silva faz questão de manter a casa iluminada durante o período de final de ano. “O Natal, para a gente, é luz”, afirma. Mas ela toma precauções.

“Antigamente, chegávamos a usar até quatro pisca-piscas na nossa árvore, utilizando extensões para ligar todos numa mesma tomada. Aí, com o passar dos anos, vendo a questão dos riscos, dos bombeiros falarem, acompanhando as notícias, nós fomos tentando nos atentar e nos adequar, para que a gente não perdesse a nossa decoração do jeito que a gente gosta, muito iluminada, mas que também não tivesse risco, até porque, em casa, temos uma criança de dois anos, uma criança de sete e uma adolescente de quatorze”, explica.

Larissa conta que a parte mais iluminada é a área externa, no pátio e varanda da casa. Para garantir a segurança, ela contrata um especialista na área. “Na nossa área externa, as cascatas ficam em um toldo, e aí a gente faz uma ligação diretamente na iluminação central, ou seja, quando você liga no interruptor, automaticamente já liga aquele pisca-pisca. A gente chama um eletricista e ele faz essa conexão para a gente. Isso facilita muito, porque essa [iluminação] ninguém precisa ligar na tomada. Como é uma área externa, onde pega chuva, fica a céu aberto, o risco de choque elétrico é maior”, analisa.

A empresária Larissa Silva faz questão de manter a casa iluminada durante o período de final de ano (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Também como forma de evitar situações perigosas, a empresária desliga as luzes antes de dormir. “As nossas luzes não ficam ligadas durante o período da noite em que todo mundo vai dormir, a gente desliga tudo todos os dias”, relata.

Riscos

Os cuidados tomados por Larissa são alguns dos recomendados por profissionais da área. Edson Ortiz, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará (UFPA), afirma que a decoração de Natal, assim como qualquer outro equipamento elétrico, deve ser utilizada e instalada com bastante responsabilidade. “De preferência, com um profissional habilitado na área, que cheque o equipamento como também a instalação, para garantir que [você] tenha uma iluminação com segurança e tranquilidade”, indica.

O professor explica que alguns problemas podem ocorrer, como choques elétricos, principalmente com crianças e animais, que tendem a ficar encantados com as luzes. “Crianças, animais e eletricidade não combinam”, diz. Além disso, comumente pode acontecer, segundo Ortiz, a sobrecarga no uso de tomadas como, por exemplo, com o uso de extensões.

“Isso é um risco. Eles [crianças e animais] não devem ficar manipulando ou brincando com essa iluminação, que pode causar alguns problemas como, também, de sobrecarga nas tomadas, já que sempre a gente [acaba] procura[ndo] colocar todos os equipamentos em uma única tomada e isso não é razoável. Colocar em uma mesma tomada uma quantidade enorme de equipamento, provoca sobrecarga e a tomada pode aquecer e provocar um incêndio”, explica.

As decorações natalinas tendem a ser utilizadas em vários cômodos do ambiente, como em sacadas e áreas abertas. No entanto, Ortiz avalia que nem todo equipamento deve ser utilizado na área externa. “Nem todo equipamento elétrico tem uma garantia de que você pode utilizar nessas áreas que recebem intempéries como chuva ou sol”, comenta.

O professor recomenda também que as luzes sejam desligadas na ausência das pessoas da casa. “Quando você não estiver em casa, desligue toda a iluminação. Se você vai dormir, desligue, para você ter um repouso tranquilo e sem nenhum problema”, sugere.

Cuidados

O major Israel Souza, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), alerta para os cuidados que devem ser tomados ao comprar e utilizar os pisca-piscas e outros itens luminosos da decoração de Natal. Segundo o major, o acidente que mais ocorre durante o manuseio dos utensílios é o choque elétrico.

Falta de atenção, uso inadequado do material ou reaproveitamento de itens acabam sendo atividades comuns, todos os anos. “Muitos desses materiais são adquiridos no mercado paralelo, sem a garantia de segurança. Outro detalhe é que são guardados por muito tempo, sem a devida manutenção e, às vezes, é necessário a substituição de lâmpadas queimadas, e isso não é feito”, descreve o major.

“O que se percebe, também, é que acontecem inúmeros reparos inadequados [no produto], como emendas na fiação e isso, além de favorecer o choque elétrico, pode causar incêndios”, continua.

O bombeiro orienta que, em caso de acidente, como choques, queimaduras e incêndios, o que deve ser feito é a desconexão imediata da decoração da rede elétrica. Se o acidente atingir alguém, é necessário manter a calma, retirar a pessoa do local, procurar um ambiente seguro e ligar para o número 193. “O Corpo de Bombeiros mantém as suas guarnições treinadas e com toda a logística adequada para fazer esse tipo de atendimento”, garante.

Confira algumas dicas para evitar acidentes

Compre enfeites certificados pelo Inmetro e siga as especificações técnicas indicadas (compatibilidade com a tensão elétrica da sua casa, adequação para ambientes externos);

Evite o uso de vários equipamentos em uma mesma tomada;

Não coloque as luzes próximo de materiais que pegam fogo com facilidade, como papéis e tecidos;

Não permita que crianças e animais brinquem com os pisca-piscas e outros itens de iluminação;

Na hora de dormir ou sair, desligue todos os itens luminosos;

Em caso de acidente, desligue imediatamente o disjuntor da residência e só então preste socorro;

Para ajuda profissional, ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no número 192, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.