Comunidade da Alça Viária do Pará vai receber ação solidária de Natal

A comunidade Guajará Miri, localizada no KM 24 da rodovia Alça Viária do Pará, vai receber uma ação social pelo Natal Solidário. Esta é a décima edição do projeto, que vai presentear 150 crianças da região. O grupo busca arrecadar brinquedos e material escolar para realizar as doações no local.

A ação está marcada para o dia 16 de dezembro, mas o período de arrecadação termina na próxima segunda-feira (11). Estão sendo arrecadados itens como caderno, lápis, borracha, apontador, giz de cera, lápis de cor, bolas, carrinhos, bonecas e jogos em geral. Os interessados podem doar para o projeto Futuro Brilhante, que é responsável pela iniciativa.

Durante a ação, a comunidade também vai receber atividades de lazer para as crianças, além de consultas médicas e atendimentos estéticos para os adultos. O grupo reúne profissionais e estudantes de nível superior com o objetivo de disseminar informações para prevenção de crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes.

"O Natal Solidário do Futuro Brilhante é mais do que uma simples distribuição de presentes. É um gesto de amor e cuidado com as crianças que precisam do nosso apoio. Queremos não apenas entregar presentes, mas também levar esperança e mostrar que a comunidade se importa com o futuro dessas crianças", disse Diego Martins, coordenador do projeto.

Há pontos de doações em Belém e Ananindeua. Os interessados podem entregar suas doações na Biblioteca Desembargador Antônio Koury, localizada no edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e, também, na 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que fica na avenida José Malcher. Os moradores da região metropolitana podem doar na Base Produtos Construtivos, localizada na Cidade Nova.

Serviço:

10° Natal Solidário do Futuro Brilhante

Data de arrecadação: as doações podem ser feitas até o dia 11 de dezembro

Distribuição das doações: 16 de dezembro

Local da ação: Comunidade Guajará Miri, Km 24 da rodovia Alça Viária do Pará

O que pode ser doado:

-Caderno de capa dura grande (200 x 275mm), 96 folhas, sem arame, cor vermelha e sem estampas

-Lápis preto

-Borracha branca

-Apontador simples

-Caixa pequena de giz de cera com 12 cores

-Caixa de lápis de cor com 12 cores

-Bolas, carrinhos, bonecas ou jogos de tabuleiro para crianças de 6 a 9 anos de idade

Locais para doação:

- Biblioteca Des. Antônio Koury: Edifício Sede do TJPA, localizado na avenida Almirante Barroso, nº 3089, bairro Souza, 1º Andar, T 116, Belém – Elaine Ribeiro

- 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém: Avenida José Malcher, 1031, entre Dom Romualdo de Seixas e Wandenkolk, dentro do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), Bloco B, 4° andar – Diego Martins

- Base Produtos Construtivos: Tv. We 33, n° 192, Cidade Nova, Ananindeua – Laura Rolim.

Doações também podem ser feitas por PIX para o banco Nubank (futurobrilhante14@gmail.com - Diego Alex de Matos Martins). É necessário enviar o comprovante para (91) 99214-2537.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)