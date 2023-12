‘Natal dos Ribeirinhos’ atende à comunidade do Igarapé do Aurá, em Belém

Na manhã desta quinta-feira (7), ribeirinhos da comunidade do Igarapé do Aurá, na capital paraense, receberam atendimentos socioassistenciais em uma ação conjunta da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) com a Universidade Federal do Pará (UFPA). A campanha "Natal dos Ribeirinhos" integra o Programa Luz na Amazônia e também foi realizada no ensejo das comemorações pelo Dia da Bíblia, celebrado nacionalmente pela SBB no segundo domingo de dezembro.

O secretário regional da SBB, pastor Adriano Casanova, entrega um exemplar da Bíblia Sagrada para moradora da comunidade Igarapé do Aurá (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Segundo o pastor Adriano Casanova, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil em Belém, o Programa Luz na Amazônia atende aproximadamente 40 comunidades ribeirinhas próximo de Belém, ao longo de todo o ano.

“Em todas elas, nós realizamos emissão de documentos, cursos de geração de renda, mas também levamos ensinamentos bíblicos. Em média, fechamos com mais de 75 viagens ao ano”, explica.

No barco da SBB, que aportou no Igarapé do Aurá, localizado na parte continental de Belém, os voluntários do programa levaram cestas básicas e exemplares da Bíblia Sagrada para serem entregues às famílias da comunidade. Houve distribuição de lanches para as crianças, que também ganharam presentes antecipados de Natal: brinquedos e um livreto, contando a história da data cristã.

Voluntários do programa Luz na Amazônia entregam brinquedos às crianças ribeirinhas (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Na véspera de aniversário do programa, o pastor Adriano destaca a longevidade do projeto.

“Amanhã, 8 de dezembro, o programa Luz na Amazônia completará 61 anos de existência. São mais de seis décadas em que nós levamos o cumprimento da missão integral. Em um braço, os projetos de assistência social; no outro, os princípios bíblicos. No final do ano, nós culminamos com a campanha Natal dos Ribeirinhos que, este ano, completa 23 anos de existência”, comemora.

'Luz na Amazônia'

É um programa institucional realizado por meio de um convênio entre a UFPA e a SBB, com ações sociais de assistência a moradores das comunidades ribeirinhas da região belenense, em situação de risco e vulnerabilidade social. Além das atividades educativas, culturais e científicas, desenvolvidas em caráter de extensão universitária, o Luz na Amazônia também tem como objetivo levar a Palavra de Deus por onde passa.