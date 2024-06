Onde fazer trilha em Belém: veja 7 lugares para ter contato com a natureza

Seja para aliviar o estresse, conhecer melhor alguns espaços ecológicos ou desafiar os próprios limites, fazer trilha é algo que se tornou algo essencial para quem gosta de praticar atividade física ao ar livre. As caminhadas, que podem ser de percurso longo ou curto, vem se tornando cada vez mais populares.

No Pará não faltam espaços para se ter essa interação. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal separou algumas dicas de lugares onde fazer trilha em Belém.

Confira:

Parque do Utinga

Parque do Utinga (Foto: David Alves / Agência Pará)

O Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna, localizado no bairro do Curió-Utinga, é o ideal para quem procura diversidade nos percursos. O parque possui oito trilhas, incluindo a Trilha do Macaco e a Trilha da Mariana, as mais recomendadas pelos usuários do site AllTrails. O espaço funciona de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h. A entrada é gratuita, mas o estacionamento tem preço a partir de R$ 10,00.

Bosque Rodrigues Alves

Bosque Rodrigues Alves e Jardim Botânico da Amazônia (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Para quem busca um percurso mais simples e rápido, mas ainda em contato com a natureza, o Bosque Rodrigues Alves é a opção certa. Localizado no bairro do Marco, o bosque abre de terça-feira a domingo, das 8h às 14 horas. O ingresso custa R$ 2 e crianças até seis anos e idosos acima de 60 anos têm direito à gratuidade.

LEIA TAMBÉM:

Rota do Guarumã

Rota do Guarumã (Foto: Julio Cesar Meyer Junior)

Com início em Belém e fim no município de Benevides, a Rota do Guarumã é a trilha mais longa do Pará, com 30 km de extensão. A trilha interliga três unidades de conservação da Região Metropolitana, indo do Parque do Utinga ao Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia. A rota pode ser percorrida a pé, de bicicleta ou de barco.

Parque dos Igarapés

Complexo Ecológico Parque dos Igarapés (Divulgação/Parque dos Igarapés)

Localizado no bairro do Coqueiro, o Complexo Ecológico Parque dos Igarapés é conhecido por suas piscinas naturais e tirolesas. Além desses serviços, o espaço também incluí uma trilha ecológica de 420m de extensão. Local abre de sexta a segunda-feira, das 09h às 17h. Preço dos ingressos varia de R$ 20 a R$ 30, tendo gratuidade para idosos a partir de 60 anos, e crianças de até 10 anos.

E mais...

Quem curte uma paisagem mais urbana, tem como opção seguir como circuito a área do Centro Histórico, que cobre os principais pontos turísticos da capital. O percurso segue do bairro da Cidade Velha ao da Campina, e passa por praças, palacetes e o Mangal das Garças.

Centro Histórico de Belém (Foto: ASCOM / BelémTur)

Além dessas trilhas, há também passeios ecológicos ao ar livre em mais dois locais na capital paraense: o Mangal das Graças (que funciona de terça a domingo, de 8h às 18h), e o Museu Paraense Emílio Goeldi (que abre de quarta a domingo, das 9h às 15h).

O Museu Paraense Emilio Goeldi fica localizado no bairro de Nazaré, em Belém. Foto: Igor Mota.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro e Enderson Oliveira, editores de Oliberal.com)