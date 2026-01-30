Listão Uepa 2026: estudante celebra aprovação em Química no dia do seu aniversário de 18 anos

No dia do seu aniversário de 18 anos, nesta sexta-feira (30), a caloura Jamilly Ferreira acordou com a notícia da aprovação no curso de Química (Licenciatura) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A estudante aproveitou para fazer uma comemoração dupla em casa, ao lado de familiares, amigos e professores.

A aprovação foi uma surpresa para a estudante. “Eu acordei com as pessoas me ligando e me mostrando o listão. Liguei para a minha mãe e fiquei sem acreditar. Não estava esperando. Já havia desistido”, relata Jamilly Ferreira.

A conquista no vestibular serviu como um presente de aniversário para a aluna, que comemorou em dobro. “Hoje é meu aniversário de 18 anos, é o meu presente. Agora é muita festa, de aniversário e de vestibular”, contou, empolgada.

Jamilly Ferreira foi aprovada na primeira tentativa e comenta que 2025 foi um ano de estudos intensos, já que estudava em uma escola de tempo integral. “Eu estudei muito. Estudava em tempo integral, então era um estudo bem focado no Enem”, afirma.

Jamilly Ferreira com seus professores (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A professora de Química da caloura, Lúcia Teixeira, esteve presente na comemoração para celebrar a conquista da estudante. “Isso é o melhor que pode acontecer para um professor: ver que nossos alunos conseguem sucesso e ingressam em uma universidade para construir uma carreira”, destaca.

A caloura revela que a professora foi uma das primeiras pessoas a saber da aprovação. “Uma das primeiras pessoas para quem mandei mensagem dizendo que passei foi ela. Foi muito legal”, conta.