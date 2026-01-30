Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Listão Uepa 2026: estudante celebra aprovação em Química no dia do seu aniversário de 18 anos

A estudante conseguiu a aprovação na primeira tentativa

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Familiares e amigos da Jamilly Ferreira quebrando ovo e jogando trigo na caloura (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

No dia do seu aniversário de 18 anos, nesta sexta-feira (30), a caloura Jamilly Ferreira acordou com a notícia da aprovação no curso de Química (Licenciatura) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A estudante aproveitou para fazer uma comemoração dupla em casa, ao lado de familiares, amigos e professores.

A aprovação foi uma surpresa para a estudante. “Eu acordei com as pessoas me ligando e me mostrando o listão. Liguei para a minha mãe e fiquei sem acreditar. Não estava esperando. Já havia desistido”, relata Jamilly Ferreira.

A conquista no vestibular serviu como um presente de aniversário para a aluna, que comemorou em dobro. “Hoje é meu aniversário de 18 anos, é o meu presente. Agora é muita festa, de aniversário e de vestibular”, contou, empolgada.

Jamilly Ferreira foi aprovada na primeira tentativa e comenta que 2025 foi um ano de estudos intensos, já que estudava em uma escola de tempo integral. “Eu estudei muito. Estudava em tempo integral, então era um estudo bem focado no Enem”, afirma.

image Jamilly Ferreira com seus professores (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A professora de Química da caloura, Lúcia Teixeira, esteve presente na comemoração para celebrar a conquista da estudante. “Isso é o melhor que pode acontecer para um professor: ver que nossos alunos conseguem sucesso e ingressam em uma universidade para construir uma carreira”, destaca.

A caloura revela que a professora foi uma das primeiras pessoas a saber da aprovação. “Uma das primeiras pessoas para quem mandei mensagem dizendo que passei foi ela. Foi muito legal”, conta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

listão da uepa 2026

caloura

cidades

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026 será divulgado nesta sexta-feira (30); veja o horário

Resultado do Processo Seletivo estará disponível a partir das 15h15. Reitoria da universidade fará coletiva antes da liberação dos nomes.

30.01.26 8h13

PROSEL 2026

Listão UFPA 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral

Resultado do Processo Seletivo 2026 da Universidade Federal do Pará pode ser consultado no site oficial da universidade

30.01.26 14h39

GRADUAÇÃO

Listão da Ufra: confira quando será o resultado pelo Sisu 2026

A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero

16.01.26 17h56

LISTÃO

Listão UFPA 2026: veja os aprovados nos cursos mais concorridos

Universidade divulga nesta sexta-feira (30) os nomes dos estudantes com as maiores notas em graduações disputadas no processo seletivo

30.01.26 15h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda