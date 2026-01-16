Listão do IFPA será divulgado em fevereiro; veja detalhes

O Instituto Federal do Pará (IFPA) divulgará o resultado da 1ª Chamada do Processo Seletivo 2026 no dia 5 de fevereiro, de forma digital, nos sites do IFPA e da Fundação Cefetminas. O processo oferece 1.650 vagas em 44 cursos de graduação, distribuídos nos campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

Antes da divulgação, será feito o rankeamento dos candidatos, o procedimento de heteroidentificação de cotistas e a preparação do resultado final. A seleção será realizada com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento e na redação, avaliadas na mesma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025.

Do total de vagas ofertadas por curso e turno, no mínimo 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública, e constituem o sistema de cotas, os outros 50% são denominadas de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral.

Das vagas ofertadas como AC, até 50% serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA. Candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) deverão passar pelo processo de Heteroidentificação, que acontece nos dias 13 e 14 de dezembro para os cursos técnicos e 23 a 25 de janeiro de 2026 para concorrentes da graduação.