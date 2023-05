Listão da UFPA: resultado do processo seletivo especial para cursos EAD é divulgado nesta quinta

O resultado do Processo Seletivo Especial para os cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (PSE EaD) da Universidade Federal do Pará (UFPA) será divulgado nesta quinta-feira (4), às 11h, na página do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS). O PSE EaD 2023 oferta 1.340 vagas em 6 cursos, distribuídas em 20 polos presenciais, além de uma vaga extra, em cada curso e polo, reservada a pessoas com deficiência (PcD).

Embora os cursos sejam ofertados na modalidade a distância, a UFPA detalhou que os candidatos devem ficar atentos ao fato de que as avaliações, as aulas práticas, os estágios de campo e o atendimento serão realizados de forma presencial, aos sábados. Os cursos ofertados terão como sedes os seguintes municípios do Pará: Ananindeua, Baião, Barcarena, Bujaru, Breves, Cachoeira do Arari, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Goianésia do Pará, Igarapé-Miri, Jacundá, Marabá, Muaná, Paragominas, Ponta de Pedra, Salinópolis, São Sebastião de Boa Vista e Tailândia.

Reoferta

Assim como outros processos seletivos realizados pela UFPA, o PSE-EaD 2023 também contará com a reoferta das vagas não preenchidas. A reoferta possibilita que candidatos aprovados não classificados em seus cursos iniciais tenham a oportunidade de optar por concorrer a uma vaga em outro curso que tenha vagas não preenchidas. A Reoferta de Vagas será realizada após a divulgação do primeiro resultado do Processo Seletivo Especial EaD 2023, na página do CEPS.

Serviço

Resultado do Processo Seletivo Especial EaD 2023

Data: 04/05 (quinta-feira)

Horário: a partir das 11h

Onde acessar: site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS): ceps.ufpa.br

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)