Listão da Uepa 2025: Grupo Liberal mantém a tradição da leitura ao vivo dos nomes aprovados

Reforçando uma tradição que atravessa gerações, o Grupo Liberal realiza nesta sexta-feira (31/1) a aguardada leitura ao vivo do listão dos aprovados no Processo Seletivo 2025 da Universidade do Estado do Pará (UEPA). A divulgação oficial dos classificados acontecerá às 9h, e, logo na sequência, os locutores Kaco Barros, Markinho Pinheiro, Alcyr Cruz e Carlos Alberto farão a leitura dos nomes ao vivo pela Rádio Liberal FM (97.5), levando emoção e expectativa para os ouvintes.

A cobertura especial conta com o patrocínio do Colégio Physics e mantém o compromisso do Grupo Liberal de integrar suas plataformas de comunicação, com transmissões simultâneas no rádio, portal OLIBERAL.COM e nas redes sociais. A tradição da leitura do listão se mantém forte ao longo dos anos, como destaca Edmilson Mota, coordenador do Sistema Liberal de Rádios.

“Ouvir no rádio gera expectativa e emoção. Isso faz com que todos aguardem ansiosamente pela leitura do listão na Liberal FM. É uma tradição que se perpetua e reforça nosso compromisso com a audiência”, enfatiza.

Multiplataforma

A cobertura multiplataforma é um dos diferenciais do Grupo Liberal. Quem estiver acompanhando pelo portal OLIBERAL.COM poderá acessar conteúdos exclusivos desde cedo, como informações sobre o vestibular, bastidores da divulgação e os nomes dos primeiros colocados.

Para a editora executiva do portal, Heloá Canali, esse é um dos momentos mais aguardados pelos profissionais da Redação Integrada. “No portal, além de todas as informações sobre o vestibular, você vai poder encontrar histórias de calouros. É isso que nos move: trazer boas histórias para o nosso público, tudo em tempo real e com a agilidade que OLIBERAL.COM traz todos os anos”, destaca.

Gisa Smith, coordenadora de mídias sociais do Grupo Liberal, explica que a cobertura segue o mesmo formato utilizado na cobertura do listão da UFPA, na última sexta-feira (24): “Vamos fazer a live dos primeiros colocados no Instagram @oliberal e seguir na cobertura pela cidade, contando as histórias dos mais novos calouros do Pará”. A interatividade com a audiência é outra marca da cobertura:

“Os calouros têm mandado seus vídeos de comemoração nas nossas redes e contatos de WhatsApp, e alguns deles a gente coloca nas nossas redes. A gente abre esse espaço”, conclui.

Neste sábado (01/02), os jornais impressos O Liberal e Amazônia trarão um caderno especial com a lista completa dos aprovados na UEPA e um resumo da sexta-feira festiva para os mais novos universitários.

Cobertura do Grupo Liberal no Listão da UEPA 2025

📡 Formato: multiplataforma (rádio, portal e redes sociais)

🔊 Leitura: ao vivo na Rádio Liberal FM (97.5)

🎤 Apresentadores: Kaco Barros, Markinho Pinheiro, Alcyr Cruz e Carlos Alberto

🤝 Patrocínio: Colégio Physics

📲 Plataformas digitais: portal OLIBERAL.COM e redes sociais @oliberal

📰 Listão impresso: nas edições de sábado (1/2) dos jornais O Liberal e Amazônia