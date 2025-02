Listão da Uepa sai hoje: saiba tudo sobre o PS 2025 da Universidade

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) divulgará, nesta sexta-feira (31/1), o listão dos aprovados no Processo Seletivo (Prosel) 2025. Os nomes dos calouros serão apresentados a partir das 9h na sede da instituição, localizada no bairro do Telégrafo, em Belém. O anúncio contará com a presença do reitor Clay Chagas, da vice-reitora Ilma Pastana e do pró-reitor de graduação Ednalvo Campos.

A relação dos selecionados estará disponível presencialmente na reitoria e será publicada no site oficial da UEPA. Além do listão do Prosel 2025, também serão divulgados os resultados dos processos seletivos específicos para os cursos de Música e Letras-Libras, bem como a lista dos aprovados no primeiro vestibular voltado exclusivamente para Indígenas e Quilombolas.

Concorrência e distribuição de vagas

Neste ano, o vestibular da UEPA ofereceu 3.802 vagas em 94 cursos de graduação, distribuídos entre Belém e outras 22 cidades do estado, abrangendo onze regiões paraenses. As vagas foram disputadas por 48.969 candidatos, que concorreram com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Metade das vagas é reservada para o sistema de cotas, contemplando estudantes de escolas públicas, candidatos de baixa renda, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Os demais 50% são destinados à ampla concorrência.

Tradição e emoção

Como já é costume, a leitura do listão será realizada ao vivo por emissoras de rádio diretamente da reitoria da universidade. A Rádio Liberal FM (97.5) fará a transmissão do resultado a partir das 9h. Antes disso e ao longo de todo o dia, o portal OLIBERAL.COM fará a cobertura completa do resultado do vestibular.

Listão da UEPA 2025

📅 Data: hoje, 31 de janeiro

⏰ Horário: a partir das 9h

📄 Publicação oficial: a lista completa dos aprovados será disponibilizada no site da UEPA e presencialmente na reitoria

👥 Total de candidatos: 48.969 inscritos

🎓 Total de vagas: 3.802 oportunidades em 94 cursos de graduação

📊 Modalidade de seleção: notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024

📖 Cotas: 50% das vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas, candidatos de baixa renda, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência

📍 Cursos e distribuição: graduações oferecidas em Belém e outras 22 cidades do Pará, abrangendo 11 regiões do estado