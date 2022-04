Ônibus que circulam pela Senador Lemos terão itinerários desviados a partir de segunda (11)

As linhas de ônibus que circulam pela avenida Senador Lemos, entre a travessa Alferes Costa e avenida Dr. Freitas, sentido centro-bairro, terão seus itinerários desviados, provisoriamente, em função das obras de frenagem e recomposição do pavimento asfáltico. As obras serão realizadas pela Secretaria de Saneamento (Sesan).

O trânsito de ônibus será desviado pela travessa Alferes Costa, avenida Pedro Miranda Dr. Freitas, avenida e Senador Lemos a destino. Já os outros veículos devem acessar a travessa Perebebui.

Itinerário das linhas de ônibus

A linha 227 Sacramenta/Humaitá, no sentido bairro/centro, fará, a partir do terminal de linha, a travessa Alferes Costa, avenidas Pedro Miranda, Dr. Freitas, Senador Lemos, a destino.

A linha 227 – Sacramenta/Presidente Vargas (itinerários A e B), no sentido bairro/centro, fará terminal de linha, avenidas Pedro Miranda, Dr. Freitas, Duque de Caxias a destino.

Já a linha 305 – UFPa/Icoaraci, no sentido Icoaraci/UFPa, fará avenida Pedro Álvares Cabral, travessa Alferes Costa, avenidas Pedro Miranda, Dr. Freitas e Rômulo Maiorana a destino.

A linha 441 Ceasa/Felipe Patroni, no sentido centro/bairro, fará avenida Senador Lemos, travessa Alferes Costa, avenidas Pedro Miranda, Dr. Freitas, Rômulo Maiorana, a destino.

A linha 546 Sacramenta Nazaré, sentido centro/bairro, fará travessa Soares Carneiro, avenida Senador Lemos, travessa Alferes Costa, avenidas Pedro Miranda, Dr. Freitas e Almirante Barroso, a destino.

A proposta da Prefeitura de Belém é revitalizar a avenida Senador Lemos vai receber nova pavimentação, ciclofaixas, arborização, sinalização, modernização da iluminação pública, calçamento e outros benefícios.