Linhas de ônibus de Outeiro passam por ajuste operacional a partir desta sexta (30); entenda

As linhas de ônibus da linha 879 – Outeiro São Brás, passarão por um ajuste operacional, por conta da reabertura da ponte de Outeiro nesta sexta-feira (30) e a liberação do principal acesso ao distrito para tráfego livre de veículos pesado, pela Secretaria de Estado de Transporte (Setran). A ordem de serviço sobre a mudança nos transportes coletivos foi realizada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

A medida é necessária para adequar a oferta do serviço de transporte coletivo por ônibus à demanda da população de Outeiro. A Semob reforça que essa medida é emergencial e sujeita a ajustes, no decorrer dos próximos dias.

Provisório

Em caráter provisório, a operação da linha Outeiro/São Brás será de segunda-feira a domingo, no horário de 4h às 22h30, saindo do terminal localizado na estrada da Brasília (Porto da Sotave). Haverá quatro horários de saída do terminal localizado na estrada do Itaiteua com a Nossa Senhora de Fátima: às 5 h, 6h, 18h04 e 19h04.

A operação vai ocorrer de forma variada nos horários de pico e entrepico, nos destinos: Terminal São Brás e Terminal Mangueirão, respectivamente. Assim, de 4h às 8h30 e de 15h30 às 19 horas, as viagens são direto para São Brás. De 9h às 15h30 e de 20h às 22h30, as viagens são até o terminal Mangueirão para integração.

Em caráter especial, também, entrará em operação, em alguns horários, a linha Icoaraci/Ver-O-Peso, saindo do terminal da Brasília.

Horários de saída de segunda a sexta-feira

5h / 5h30 / 6h /6h30 /17h /17h30 /18h / 18h30.

No sábado, os horários de saída são:

5h30 / 6h21 / 7h03h /17h30h /18h / 18h35.

No domingo e feriado: 6h10 / 7h10h / 18h / 18h40h.

Confira os itinerários das linhas:

Outeiro/São Brás saindo da Estrada da Brasília

Sentido Outeiro – São Brás: Avenida BL-010 (Estrada da Brasília), Rua da Tranquilidade, Rua Nossa Senhora da Conceição, Av. Paulo Costa, Estrada do Outeiro, Estrada da Ascensão, Estrada da Taboquinha, Estrada do Maracacuera, Avenida Augusto Montenegro, acesso ao Complexo Viário de Entroncamento, Avenida Almirante Barroso, Avenida Governador José Malcher, Travessa Praça da Leitura, acesso ao Terminal BRT São Brás (Integração).

Sentido São Brás – Outeiro: Avenida Governador José Malcher, Travessa Praça da Leitura, Avenida Almirante Barroso, acesso ao Complexo Viário de Entroncamento; Avenida Augusto Montenegro, Estrada do Maracacuera, Estrada da Taboquinha, Estrada da Ascensão, Estrada do Outeiro, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Senhora da Conceição, Tv. Da Tranquilidade, Av. BL-010 (Estrada da Brasília) até o Porto da Sotave.

Outeiro/São Brás saindo da Estrada do Itaiteua

Sentido Outeiro (Itaiteua) – São Brás: Estrada do Itaiteua, Travessa Dr. Evandro Bonna, Avenida Franklin de Menezes, Av. Nossa Senhora da Conceição, Av. Paulo Costa, Estrada do Outeiro, Estrada da Ascenção, Estrada da Taboquinha, Estrada do Maracacuera, Avenida Augusto Montenegro, acesso ao Complexo Viário de Entroncamento, Avenida Almirante Barroso, Avenida Governador José Malcher, Travessa Praça da Leitura, acesso ao Terminal BRT São Brás (Integração).

Sentido São Brás – Outeiro: Avenida Governador José Malcher, Travessa Praça da Leitura, Avenida Almirante Barroso, acesso ao Complexo Viário de Entroncamento; Avenida Augusto Montenegro, Estrada do Maracacuera, Estrada da Taboquinha, Estrada da Ascenção, Estrada do Outeiro, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Senhora da Conceição, Rua Manoel Barata, Tv. Doutor Evandro Bona, Estrada do Itaiteua.

Outeiro/Mangueirão saindo da Estrada da Brasília

Sentido Outeiro – São Brás: Avenida BL-010 (Estrada da Brasília), Rua da Tranquilidade, Rua Nossa Senhora da Conceição, Av. Paulo Costa, Estrada do Outeiro, Estrada da Ascensão, Estrada da Taboquinha, Estrada do Maracacuera, Avenida Augusto Montenegro, acesso ao Terminal BRT Mangueirão (Integração).

Sentido São Brás – Outeiro: Avenida Augusto Montenegro, Estrada do Maracacuera, Estrada da Taboquinha, Estrada da Ascenção, Estrada do Outeiro, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Senhora da Conceição, Tv. Da Tranquilidade, Av. BL-010 (Estrada da Brasília) até o Porto da Sotave.

Icoaraci/Ver-O-Peso

Para o período da manhã:

Sentido Bairro/Centro: Est. da Brasília (a partir do Porto da Sotave), Rodovia BL – 010, contorno na Praça, Rodovia BL-010, Trav. Tranquilidade, Av. Nossa Sra. da Conceição, Av. Paulo Costa, Estrada Velha do Outeiro, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Rua Oito de Setembro, Av. Augusto Montenegro, Rua 02 de Dezembro, Trav. São Roque, Rua Padre Júlio Maria, Trav. Soledade, Rodovia Arthur Bernardes, Av. Pedro Álvares Cabral, Trav. Djalma Dutra, Rua Municipalidade, Trav. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Av. Visconde de Souza Franco, Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Ignácio Guilhon.

Sentido Centro - Bairro: Av. 16 de Novembro, Av. Almte. Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Av. Visconde de Souza Franco, Rua Cônego Jerônimo Pimentel, Trav. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Trav. Cel. Luiz Bentes, Av. Pedro Álvares Cabral, Rodovia Arthur Bernardes, Rua Manoel Barata, Trav. Lopo de Castro, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Estrada do Outeiro, Av. Jader Barbalho, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Sra. da Conceição, Tv. da Tranquilidade, Rodovia BL-010, contorno na Praça, Rodovia BL-010, Estrada da Brasília (até o Porto da Sotave).

Para o período da tarde:

Sentido Bairro/Centro: Contorno Leste, passagem Brasília, Estrada Velha do Outeiro, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Rua Oito de Setembro, Av. Augusto Montenegro, Rua 02 de Dezembro, Trav. São Roque, Rua Padre Júlio Maria, Trav. Soledade, Rodovia Arthur Bernardes, Av. Pedro Álvares Cabral, Trav. Djalma Dutra, Rua Municipalidade, Trav. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Av. Visconde de Souza Franco, Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Ignácio Guilhon.

Sentido Centro - Bairro: Av. 16 de Novembro, Av. Almte. Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Av. Visconde de Souza Franco, Rua Cônego Jerônimo Pimentel, Trav. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Trav. Cel. Luiz Bentes, Av. Pedro Álvares Cabral, Rodovia Arthur Bernardes, Rua Manoel Barata, Trav. Lopo de Castro, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Estrada do Outeiro, Av. Jader Barbalho, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Sra. da Conceição, Tv. da Tranquilidade, Rodovia BL-010, contorno na Praça, Rodovia BL-010, Estrada da Brasília (até o Porto da Sotave).