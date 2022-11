Limpeza e drenagem dos canais de Belém são prioridades durante a Operação Inverno 2022

A continuidade da limpeza e drenagem dos canais são as prioridades da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) durante a Operação Inverno 2022, serviço que tem como objetivo diminuir os impactos dos alagamentos na cidade. A iniciativa teve início na manhã desta quinta-feira (10), lançada simbolicamente no canal da avenida Generalíssimo Deodoro, e todos os 65 esteiros da capital devem receber a retirada de resíduos.

Historicamente, Belém atravessa diversos problemas de alagamentos, principalmente durante as fortes chuvas que já começaram a cair na cidade. No início da segunda semana de novembro, inclusive, a capital entrou em alerta vermelho para precipitações intensas. A desobstrução dos canais e o controle das comportas quando a maré está cheia fazem parte das medidas de controle que a Sesan tem desenvolvido.

A titular da pasta, Ivanise Gasparim, destacou que cerca de 10 mil toneladas de entulho que foram jogados irregularmente no Ver-O-Peso já foram retirados ao longo dos dois anos em que as ações ocorreram. “É só um exemplo que a gente dá para demonstrar o tanto de lixo que está acarretando dentro dos canais. Nós tiramos sofá, fusca… O impacto de diminuir isso é que as casas vão alagar menos”, disse.

A desobstrução dos canais é uma forma de amenizar a situação, principalmente nas regiões mais afetadas. “Tem áreas em Belém que não têm jeito. Quando tem a coincidência com maré alta e fortes chuvas, vai alagar, porque a cidade está abaixo do nível do mar. A gente controla as comportas, faz a dragagem dos canais e com essas duas medidas, vamos controlando”, diz a secretaria.

Somente do Ver-O-Peso, cerca de 10 mil toneladas de entulho já foram retirados (Ivan Duarte / O Liberal)

Ivanise ressalta, ainda, que um dos focos da Sesan é em projetos de macrodrenagem onde não tem esse tipo de serviço. “Há um déficit muito grande na cidade. Essa manutenção faz com que tenha concentração de água, mas assim ela escoa mais rapidamente”, completa.

Operação Inverno 2022

São 768 trabalhadores e 66 máquinas, como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, guindastes hidráulicos, guindastes americanos e caçambas trucks para compor o efetivo da operação. Apesar disso, alguns canais contam com pouca estrutura para receber o uso de materiais sem causar danos na estrutura, como pontua o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“Muitos canais não comportam o uso de máquinas, de dragas. Então, é um trabalho manual. Mas onde é possível usar máquinas sem criar problemas, serão usadas”, afirma o prefeito Edmilson Rodrigues.

O gestor municipal marcou presença para conferir o processo e avaliar o método de trabalho. “A crise climática é real, a catástrofe se anuncia e nós estamos lutando contra isso. Pedimos perdão, em algumas áreas o problema é um pouco mais grave. Porém, com os relatórios da Defesa Civil, nos conforta que as chuvas têm sido muito fortes, coincidindo com marés altas e esse ano o sequer o Ver-O-Peso alagou”, finaliza.