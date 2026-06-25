LibTalks: Zé Paulo relembra como a TV Liberal impulsionou a produção de comerciais no Pará

Uma curiosidade pouco conhecida sobre a história da publicidade paraense marcou a participação do escritor, diretor de fotografia e sócio da 3D Estúdios, Zé Paulo, na edição especial do LibTalks, realizada na noite desta quinta-feira (25), em Belém. Durante o debate, ele relembrou como a criação da TV Liberal, em 1976, transformou a produção de comerciais de televisão no estado.

Zé Paulo disse que antes da chegada da emissora, a maior parte da publicidade local era exibida por meio de slides acompanhados de locução ao vivo. Produções audiovisuais gravadas eram raras e, quando existiam, normalmente vinham de outros estados.

“O importante é citar um fato que pouca gente conhece, principalmente quem não é do meio. A TV Liberal inaugurou em abril de 1976 com um projeto de televisão maravilhoso e acabou mudando também a forma de fazer publicidade no Pará”, afirmou.

Ele explicou que essa mudança teve início com a chegada de Fernando Costa, primeiro diretor comercial da TV Liberal. Com experiência adquirida na Rede Globo, o executivo defendia que os intervalos comerciais acompanhassem o mesmo padrão de qualidade da programação da emissora.

Na época, a maioria das agências paraenses produzia anúncios em formato de slides, enquanto os filmes publicitários ainda eram pouco utilizados. Ao assumir o comando comercial da TV Liberal, Fernando Costa decidiu que esse modelo deixaria de ser aceito na emissora.

“A orientação era clara: agência nenhuma mais veicularia comerciais em slide na TV Liberal. Muitas reclamaram, porque era a prática do mercado naquele momento”, relembrou Zé Paulo.

A decisão provocou reação entre anunciantes e agências. Diante do impasse, o fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana, interveio para encontrar uma solução que permitisse manter os investimentos publicitários e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade das produções.

Segundo Zé Paulo, a resposta foi a criação de uma estrutura para produzir comerciais em vídeo dentro da própria emissora. “O Romulo Maiorana decidiu abrir espaço para que as agências produzissem seus filmes na TV Liberal e ainda ofereceu condições para isso. Assim nasceu a primeira produtora de comerciais de Belém. Pouca gente conhece essa história”, contou.

O relato integrou o debate promovido pelo Grupo Liberal dentro da programação do Dia do Mídia, evento que celebra os 80 anos de O Liberal e os 50 anos da TV Liberal. Ao recordar esse episódio, Zé Paulo destacou o papel da emissora na profissionalização da publicidade paraense e na modernização da produção audiovisual no estado.