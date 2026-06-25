LibTalks: Ney Messias anuncia livro, exposição e shows em celebração aos 80 anos do Grupo Liberal

O diretor de Projetos Estratégicos do Grupo Liberal, Ney Messias, anunciou na noite desta quinta-feira (25) uma série de ações comemorativas pelos 80 anos de O Liberal. As novidades foram apresentadas durante a edição especial do LibTalks, realizada no auditório Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém, como parte da programação do Dia do Mídia.

Ao abrir o encontro, Ney antecipou ao público que as comemorações se estenderão ao longo de 2026 e incluirão o lançamento de um livro, uma exposição itinerante e uma programação de shows nacionais gratuitos.

Entre os projetos anunciados está a publicação de um livro comemorativo que reunirá 80 capas históricas de O Liberal, selecionadas por meio de um trabalho de curadoria.

“Nós vamos lançar um livro. Estamos fazendo uma curadoria. Será um livro de 80 páginas, escolhidas a dedo, com as capas mais relevantes desses 80 anos. Com esse livro, vamos contar um pouco da história do Pará e da história do Grupo Liberal, do Jornal O Liberal, com o conceito ‘A História do Pará, a Nossa História’”, afirmou.

Ney Messias disse que o material também dará origem a uma exposição itinerante. As capas históricas selecionadas serão transformadas em uma mostra que percorrerá diferentes pontos de Belém, aproximando o público de momentos marcantes registrados pelo jornal ao longo de oito décadas.

Outra novidade anunciada foi a realização de três dias de shows nacionais gratuitos, previstos para os dias 12, 13 e 14 de novembro, na Assembleia Paraense. De acordo com o diretor, um dos dias será reservado especialmente para convidados e parceiros do Grupo Liberal.

As iniciativas fazem parte das celebrações pelos 80 anos de O Liberal e pelos 50 anos da TV Liberal, marcos que estão sendo comemorados ao longo de 2026 com uma programação especial voltada ao público, aos parceiros comerciais e ao mercado da comunicação.