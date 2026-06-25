LibTalks: Ivo Amaral relembra primeiro comercial de TV gravado fora de estúdio no Pará

Uma das histórias que marcaram a edição especial do LibTalks, realizada na noite desta quinta-feira (25), foi a lembrança do primeiro comercial de televisão gravado fora dos estúdios no Pará. O episódio foi compartilhado pelo jornalista e diretor-presidente da Ivo Amaral Publicidade, Ivo Amaral, durante o debate promovido pelo Grupo Liberal como parte da programação do Dia do Mídia.

Ao falar sobre a evolução da propaganda paraense, Ivo recordou que, antes da chegada da TV Liberal, os comerciais eram produzidos exclusivamente dentro dos estúdios de televisão, o que exigia criatividade para apresentar os produtos ao público.

Ivo Amaral disse que esse cenário mudou com a estrutura tecnológica trazida pela emissora, permitindo que as produções passassem a ser realizadas diretamente nos estabelecimentos comerciais.

“A gente também deve isso à TV Liberal. Antigamente, os comerciais eram gravados nos estúdios. Quando chegou a TV Liberal, com equipamentos moderníssimos para a época, foi possível gravar um comercial na loja do cliente”, relembrou.

Ivo contou que a primeira produção externa ocorreu no salão de vendas de uma das maiores concessionárias Volkswagen do estado na época. Na ocasião, ele foi contratado pela agência Mendes Publicidade para apresentar a campanha, que anunciava um consórcio para a compra do Fusca.

“O salão estava vazio, apenas com o Fusca, e eu estava sentado no capô. Eu dizia: ‘Sabe quanto você paga por dia no Consórcio Belauto para comprar o seu Fusca? Vinte e quatro reais e cinquenta centavos, sem juros e a longo prazo. Entre agora no Consórcio Belauto’”, recordou.

Embora tenha sido o rosto da campanha, Ivo fez questão de destacar que o resultado foi fruto do trabalho coletivo e da inovação proporcionada pela TV Liberal, que ampliou as possibilidades da produção publicitária no Pará.

O relato integrou um debate sobre a evolução da comunicação e da publicidade paraense, realizado em meio às comemorações pelos 80 anos de O Liberal e pelos 50 anos da TV Liberal. Ao compartilhar histórias que marcaram a trajetória da propaganda local, Ivo Amaral ressaltou a importância da emissora para o desenvolvimento técnico e criativo do mercado publicitário no estado.