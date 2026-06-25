LibTalks celebra legado do Grupo Liberal e destaca contribuições para a comunicação e a publicidade

As comemorações pelos 80 anos de O Liberal e pelos 50 anos da TV Liberal ganharam um momento especial na noite desta quinta-feira (25), durante uma edição do LibTalks realizada como parte da programação do Dia do Mídia, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. O debate reuniu profissionais que ajudaram a construir a história da comunicação paraense e também apresentou as ações previstas para marcar o jubileu dos dois veículos.

O LibTalks, série de debates estratégicos e multiplataforma promovida pelo Grupo Liberal, teve como participantes a diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana; o diretor executivo da TV Liberal, Alan Vale; o sócio da 3D Estúdios, escritor e diretor de fotografia, Zé Paulo; o jornalista e diretor-presidente da Ivo Amaral Publicidade, Ivo Amaral; e mediação do diretor de Projetos Estratégicos do Grupo Liberal, Ney Messias. O encontro integrou a programação do Dia do Mídia, evento que homenageia profissionais do marketing, da publicidade e da propaganda parceiros da empresa.

Na abertura do encontro, Aline Viana destacou que a trajetória do Grupo Liberal foi construída ao lado de clientes, parceiros e do mercado publicitário. Ela ressaltou que, apesar das transformações tecnológicas e das mudanças na forma de consumir conteúdo ao longo das últimas décadas, valores como credibilidade, qualidade e informação permanecem essenciais para a atuação do grupo.

“Chegamos a esse marco graças a muitas mãos, muitos corações e muitas mentes. Hoje, mais do que uma celebração, esta é uma noite de agradecimento a todos os clientes, amigos e parceiros que acreditam na força e na credibilidade do Grupo Liberal”, afirmou. A diretora também lembrou que o grupo consolidou uma posição de destaque na comunicação da região Norte, resultado de um trabalho coletivo desenvolvido ao longo de oito décadas.

Durante o evento, Ney Messias apresentou as principais ações que irão marcar as comemorações dos 80 anos de O Liberal. Entre elas está o lançamento de um livro comemorativo reunindo 80 capas históricas do jornal, selecionadas por meio de um trabalho de curadoria. A publicação terá como conceito “A História do Pará, a Nossa História” e servirá de base para uma exposição itinerante que percorrerá diferentes pontos de Belém.

Outra novidade anunciada é a realização de três dias de shows nacionais gratuitos, programados para os dias 12, 13 e 14 de novembro, na Assembleia Paraense. Um dos dias será reservado para convidados e parceiros do Grupo Liberal.

O debate também abriu espaço para recordar episódios que ajudaram a transformar a publicidade paraense. O jornalista e publicitário Ivo Amaral relembrou o primeiro comercial de televisão gravado fora dos estúdios no Pará, realizado após a chegada da TV Liberal.

Memórias

Ele relembrou que até então os anúncios eram produzidos quase exclusivamente dentro dos estúdios. Com os novos equipamentos trazidos pela emissora, tornou-se possível gravar campanhas diretamente nas empresas anunciantes. Ivo recordou sua participação em um comercial gravado no salão de vendas da Belauto para divulgar um consórcio do Fusca, experiência que simbolizou uma nova fase para a publicidade local.

Na mesma linha, Zé Paulo compartilhou uma história pouco conhecida sobre os primeiros anos da TV Liberal. Ele explicou que, quando a emissora foi inaugurada, em 1976, o então diretor comercial Fernando Costa decidiu substituir os tradicionais anúncios em slides por comerciais filmados, buscando elevar a qualidade dos intervalos comerciais.

A mudança enfrentou resistência inicial de parte do mercado, mas acabou impulsionando a profissionalização da publicidade no estado. Segundo Zé Paulo, diante das dificuldades enfrentadas pelas agências, o fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana, decidiu criar uma estrutura para que os comerciais fossem produzidos dentro da própria emissora.

“Assim nasceu a primeira produtora de comerciais de Belém. Pouca gente conhece essa história”, afirmou. Para ele, a iniciativa contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da produção audiovisual e para a modernização do mercado publicitário paraense.

Ao reunir memórias, anúncios de novos projetos e reflexões sobre a evolução da comunicação, a edição especial do LibTalks destacou o papel do Grupo Liberal na construção da história da imprensa, da publicidade e da produção audiovisual no Pará. As celebrações pelos 80 anos de O Liberal e pelos 50 anos da TV Liberal seguirão ao longo de 2026 com uma programação voltada ao público, ao mercado da comunicação e aos parceiros que contribuíram para essa trajetória.