LibTalks: Aline Viana destaca papel da credibilidade na história de 80 anos do Grupo Liberal

O Grupo Liberal realizou, na noite desta quinta-feira (25), uma edição especial do LibTalks durante a programação do Dia do Mídia, evento que homenageia profissionais do marketing, da publicidade e da propaganda parceiros da empresa. O encontro ocorreu no auditório Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, reunindo representantes do setor da comunicação para discutir os desafios e as transformações do mercado.

O LibTalks é uma série de debates estratégicos e multiplataforma promovida pelo Grupo Liberal com o objetivo de fomentar discussões sobre os caminhos do desenvolvimento da Amazônia. O projeto reúne especialistas, empreendedores, pesquisadores e lideranças locais para debater temas relevantes para a região.

Nesta edição especial, participaram do painel a diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana; o diretor executivo da TV Liberal, Alan Vale; o sócio da 3D Estúdios, escritor e diretor de fotografia, Zé Paulo; e o jornalista e diretor-presidente da Ivo Amaral Publicidade, Ivo Amaral. A mediação ficou por conta do diretor de Projetos Estratégicos do Grupo Liberal, Ney Messias.

O debate integrou a programação do Dia do Mídia, celebração que neste ano também marca dois importantes momentos da história do Grupo Liberal: os 80 anos do jornal O Liberal e os 50 anos da TV Liberal. A festa foi concebida como uma imersão na trajetória da empresa por meio de um espetáculo musical, reunindo clientes, parceiros e profissionais da comunicação.

Na abertura do encontro, Aline Viana destacou a importância da data e agradeceu aos parceiros que ajudaram a construir a trajetória do Grupo Liberal ao longo de oito décadas.

“Hoje é um dia em que celebramos uma história que começou lá em 1946, a partir do sonho de um homem visionário. Muita coisa mudou desde então: a forma como nos comunicamos, como consumimos informação e as plataformas disponíveis. Mas algo permanece essencial: a importância da visibilidade, da qualidade e da informação. Esse é o propósito que nos move todos os dias, seja no papel, na televisão, nas redes sociais ou no rádio”, afirmou.

A diretora também ressaltou que a comemoração dos 80 anos representa, acima de tudo, um momento de reconhecimento aos parceiros comerciais e ao mercado publicitário. “Chegamos a esse marco graças a muitas mãos, muitos corações e muitas mentes. Hoje, mais do que uma celebração, esta é uma noite de agradecimento a todos os clientes, amigos e parceiros que acreditam na força e na credibilidade do Grupo Liberal”, disse.

Durante o discurso, Aline destacou a posição alcançada pelo Grupo Liberal no cenário da comunicação da região Norte e do país, citando a ampla cobertura de seus veículos de comunicação e iniciativas como a Fundação Romulo Maiorana e o Arte Pará, considerado o maior salão de artes visuais da Amazônia.

Aline disse que essas conquistas são resultado de um trabalho coletivo construído ao lado dos parceiros ao longo das últimas décadas. “Temos uma noite muito especial preparada para vocês. Mais do que um evento, este é um abraço de gratidão. Sintam-se muito acolhidos e recebam o nosso muito obrigado”, concluiu.