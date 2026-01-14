Lib Talks, do Grupo Liberal, abre nova temporada nesta quinta (15)

O Lib Talks, projeto do Grupo Liberal no formato talk show, inicia uma nova temporada nesta quinta (15) com uma pauta urgente e necessária, a saúde mental no ambiente profissional. O primeiro encontro de 2026 terá como tema “Janeiro Branco e a ‘epidemia’ de burnout digital” e será realizado, no Espaço Rômulo Maiorana, em Belém.

Segundo o mediador do painel, Ney Messias, diretor de entretenimento do Grupo Liberal, a escolha do tema reflete um problema silencioso que ainda enfrenta resistência para ser discutido abertamente.

“Problema de saúde mental é uma doença silenciosa. As pessoas têm muita dificuldade de dividir isso, porque têm medo de julgamento. Muitas acabam sofrendo caladas”, destacou.

A proposta do encontro é unir a visão clínica e a visão corporativa, promovendo um debate qualificado sobre os impactos do burnout, do excesso de estímulos digitais e das pressões do mundo do trabalho na saúde emocional. Participam do painel o psiquiatra Dr. Kleber Oliveira e a psicóloga Rebeca Barbosa, profissionais com ampla experiência nas áreas clínica, acadêmica e organizacional.

Além de marcar o Janeiro Branco, campanha nacional de conscientização sobre saúde mental, o Lib Talks também dá início a uma nova fase do projeto. De acordo com Ney Messias, a temporada de 2026 já conta com quatro programas definidos, abordando temas estratégicos e atuais.

“Depois da saúde mental, vamos discutir o legado da Cop 30 em Belém, se realmente ficou algo para a cidade. Na sequência, teremos um debate provocativo sobre as eleições de 2026, com cientistas políticos analisando o cenário entre direita e esquerda”, adiantou.

O Lib Talks se consolida ainda como um produto multiplataforma e omnichannel, com transmissão ao vivo pelo YouTube de O Liberal, cobertura em tempo real no portal, flashes na rádio e conteúdos exclusivos nas redes sociais.

“Ele está em todas as plataformas do nosso ecossistema de comunicação e, mais do que isso, as plataformas se convergem”, explicou Ney.

Os encontros acontecem todas as quintas-feiras, das 17h às 18h, com pautas definidas em reuniões semanais, levando em consideração os temas mais relevantes do mês. A participação é gratuita, mediante convite do Grupo Liberal.

Com essa nova temporada, o Lib Talks reafirma seu objetivo de promover debates estratégicos e relevantes para a Amazônia, conectando conhecimento, mercado e sociedade em um espaço plural de diálogo.

Serviço

Lib Talks – Janeiro Branco e a “Epidemia” de Burnout Digital

Data: 15 de janeiro de 2026

Horário: 17h às 18h

Local: Espaço Rômulo Maiorana, sede do Grupo Liberal. Av. Romulo Maiorana

Transmissão ao vivo: Canal de O Liberal no YouTube