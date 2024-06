Levantação dos Mastros marca início da Festividade de São Pedro em Mosqueiro

Em clima de festa e alegria, os moradores e pescadores da Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, vivenciam nesta sexta-feira (28) o início da programação da Festividade de São Pedro, padroeiro dos que vivem da pesca. Os festejos continuarão no sábado (29) e domingo (30). Este ano, a Cerveja Caribeña apoia a festividade pela primeira vez, destacando a importância do evento para a população local. A celebração expressa a fé dos moradores no santo padroeiro e promove a confraternização entre famílias e amigos ao longo dos dias de devoção e festividades na ilha.

Ao Grupo Liberal, Luciana Palheta, organizadora de festividade, falou sobre a emoção de dar continuidade na tradição secular que teve original em sua família. "Nosso sentimento como mosqueirense é saber que, através da festividade de São Pedro, a nossa cultura continua muito forte na Ilha de Mosqueiro. A partir do dia 1º de junho, a ilha começa a se movimentar, visitando as casas das comunidades. No final do mês, toda essa multidão se reúne aqui, e tudo isso é gratidão para nós enquanto mosqueirenses e coordenadora da festa de São Pedro”, afirmou.

Organizadora da Festividade de São Pedro, Luciana Palheta (Wagner Santana / O Liberal)

Os eventos começaram quase nas primeiras horas da manhã de sexta (28) com a Alvorada, momento em que famílias e amigos se reúnem nas ruas de Mosqueiro para saudar São Pedro com fogos de artifício, enquanto a Banda Musical Lira Nova tocava músicas tradicionais da festividade.

Pouco depois, os músicos se juntaram aos "Camuflados" — nome dado aos "Soldados de São Pedro" e "Juízes dos Mastros" — e partiram em direção à mata para retirar os mastros previamente marcados. Após a retirada, os mastros foram levados aos locais de concentração: um no barracão da Escola de Samba "Peles Vermelhas", na 4ª Rua, e outro na casa de Raimunda Cardoso, na rua Francisco Xavier Cardoso. Em substituição aos mastros recolhidos na mata, serão plantados pés de ipês e pau-brasil.

Levantação dos Mastros de São Pedro (Wagner Santana / O Liberal)

Luciana destacou a importância da Levantação dos Mastros, um dos momentos mais aguardados do evento. Segundo a organizadora, ele representa o ápice da festividade. “Esse símbolo foi introduzido na festividade em 1918 e, antigamente, era representado por uma vara de pescar. Hoje, carregamos um tronco acompanhado por uma banda musical, que vem do interior de Colares. Juntamos isso e passamos o dia inteiro desfilando pelas ruas, cantando e dançando”, explicou Palheta.

O casal Paulo Rafael dos Santos e Cilene Figueiredo, ambos de 32 anos e residentes da Ilha de Mosqueiro, também prestigiaram a festividade a caráter, usando as roupas dos “Soldados de São Pedro”.

"O sentimento é aquele grande, de todo ano querer curtir a festa de São Pedro. Graças a Deus, São Pedro abençoa toda a Ilha de Mosqueiro com coisas que não têm explicação, declarou Paulo Rafael.

Ele enfatizou a importância de se vestir a caráter para a celebração: "Tem que vir no traje, porque se não vir no traje, não é São Pedro”.

Seguindo programação, no fim da noite, os participantes da festividade saíram para buscar o santo padroeiro na casa marcada. De lá, ocorreu em cortejo dando início a Procissão Luminosa, que seguiu rumo à Praia do Areião.

PROGRAMAÇÃO

No sábado (29), Dia de São Pedro, às 7h, o santo padroeiro sai da Praia do Areião em direção à rua Francisco Xavier Cardoso, onde será oferecido um café da manhã na casa da dona Santana e família.

Em seguida, o santo segue em um breve cortejo até o Porto do Pelé, de onde parte em cortejo pelo rio até o trapiche da Praça, seguindo a pé até a Paróquia Santuário, onde será celebrada uma missa em ação de graças. Após a missa, os devotos seguem para a Praia do Areião, no "Terreirão da Diva Palheta", para uma cerimônia e almoço de aniversário da festividade para convidados.

Às 18h, começa a Derrubação dos Mastros, com a concentração do público participante. As árvores serão aproveitadas como lenha na produção de pães. Já às 20h, haverá uma festa dançante com os cantores Juninho Bom de Farra, Michele Amador e a banda Quero Mais. No domingo (30), a partir das 19h, a festa será garantida pela aparelhagem "Carroça da Saudade".