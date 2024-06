Festividade de São Pedro tem Levantação dos Mastros no Mosqueiro, em Belém (PA), nesta sexta (28)

Como manifestação de fé que se estende por 106 anos, moradores e, em particular, pescadores da Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém (PA), vivenciam nesta sexta-feira (28), no sábado (29) e no domingo (30), a Festividade de São Pedro, padroeiro de quem vive da pesca. A programação na "Bucólica" reúne eventos religiosos e festivos, como a que envolve os Mastros de São Pedro nesta sexta.

A administradora Luciana Bittencourt, coordenadora a Festividade, explica que o evento ocorre desde 29 de junho de 1918. "Nossa Festividade não costuma ter um tema e nem um lema em si, mas ultimamente desde que a minha avó faleceu, costumamos colocar ´força e fé´ nas nossas camisas. Foi a junção dessas duas coisas, mais o legado, e pelo amor à ela e à Festividade, o que fez a gente conseguir dar continuidade à essa tradição", declara.

São Pedro: mosqueirenses rendem homenagens ao santo padroeiro dos pescadores (Foto: Divulgação / Festividade de São Pedro)

Tradição

A Festividade de São Pedro começou com a bisavó de Luciana Bittencourt, Izabel Palheta, junto com a Colônia de Pescadores. "Eles foram os primeiros organizadores. Após seu falecimento, veio a minha avó, Diva Palheta, e por questões de saúde passou para mim. Eu tenho ajuda dos meus familiares e uma equipe de pessoas de confiança, ajuda da Paróquia Santuário de Nossa Senhora do Ó, e temos o apoio do Governo do Estado, do deputado estadual Gustavo Sefer e da Cerveja Caribeña", destaca Luciana Bittencourt.

O apoio da Cerveja Caribeña à Festividade de São Pedro ocorre pela primeira vez pelo fato de que a Festividade de São Pedro é bem expressiva da população mosqueirense. Essa Festividade traduz a fé dos moradores no santo padroeiro e também propicia a confraternização entre as famílias e amigos ao longo desses dias de devoção e festejos na Iha.

A programação começa em 1º de maio a cada ano, com os novenários e visitas da imagem do santo às comunidades convidando para a Festividade que começa em 1º de junho. "No 28 de começamos logo no amanhecer do dia com uma Alvorada, e às 15h30 temos a Saída dos Mastros pelas ruas da 'Bucólica' até chegar no 'Terreirão da Diva Palheta'. Às 19:30h temos uma Procissão Luminosa e, logo após, as 20h começamos com a festa com atrações mosqueirenses como banda Kapricho, DJs Léo Campelo e Léo Premier. além da dupla Mayara e Ivo bandeira", relata Luciana.

Na Alvorada desta sexta (28), famílias e amigos se reúnem nas ruas de Mosqueiro para saudar São Pedro com fogos de artifício, enquanto a Banda Musical Lira Nova ficará tocando músicas, como é tradição na Festividade. "Saímos em cortejo para a Vila e saudamos a Padroeira dos Mosqueirenses, Nossa Senhora do Ó. Após isso, vamos em direção à Rua Francisco Xavier Cardoso, onde é ofertado aos músicos e a quem ali estiver presente um café da manhã, oferecido pela dona Raimunda Cardoso, conhecida também como Dona Escolástica", destaca a coordenadora da Festividade.

Mastros nas ruas

Algumas horas depois, os músicos se trocam e saem junto aos "Camuflados" - nome dado para os "Soldados de São Pedro" e os "Juízes dos Mastros", em direção à mata onde já estão marcados os mastros que serão retirados. Depois de retirados, eles são levados aos seus locais de concentração (um no barracão da Escola de Samba "Peles Vermelhas", na 4ª Rua, e outro, na casa de Raimunda Cardoso, na rua Francisco Xavier Cardoso). Em substituição aos três mastros recolhidos na mata, serão plantados pês de ipês e pau brasil.

Mastros de São Pedro serão levados por devotos pelas ruas do Mosqueiro, em Belém (PA) (Foto: Divulgação / Festividade de São Pedro)

Às 15h30, ocorrerá a Saída dos Mastros em cortejo pelas ruas de Mosqueiro. O Mastro Oficial sairá dos "Peles Vermelhas" para apanhar o Mastro das Mulheres, na casa de Dona Escolástica, e seguem juntos pela 6ª Rua, rua Coronel Ernesto, rua Nossa Senhora do Ó, áte a Paróquia Santuário, na Vila, onde se juntam ao Mastro Mirim. De lá, todos vão para o "Terreirão da Diva Palheta", chegando ao destino por volta das 17h. Nesse local, ocorre a cerimônia para a Levantação dos Mastros (decorados com palhas do açaizeiro e com frutas), às 18h.

Às 19h30 desta sexta-feira (28), os participantes da Festividade saem para buscar o santo padroeiro na casa marcada. "E, de lá, saímos em cortejo e damos início a nossa Procissão Luminosa, que segue rumo à Praia do Areião. Chegando lá, fazemos uma breve oração e alguns minutos depois voltamos com a festa dançante", diz Luciana Bittencourt.

Derrubação dos Mastros

No sábado (29), Dia de São Pedro, às 7h, o santo padroeiro sairá da Praia do Areião em direção à rua Francisco Xavier Cardoso (6ª rua), onde será ofertado um café da manhã na casa da dona Santana e família. Em seguida, o santo sai em um breve cortejo até o Porto do Pelé de onde segue em cortejo pelo rio até chegar ao trapiche da Praça. De lá, segue a pé até a Paróquia Santuário onde será celebrada uma missa em ação de graças. Após a missa, os devotos seguirão em direção à Praia do Areião, no "Terreirão da Diva Palheta", onde haverá uma cerimônia e almoço de aniversário da Festividade para convidados.

Às 18h, terá início a Derrubação dos Mastros, com a concentração do público participante da Festividade. Logo após, essas árvores serão destinadas para aproveitamento como lenha na produção de pães. Às 20h, será a vez de uma festa dançante com os cantores Juninho Bom de Farra, Michele Amador e banda Quero Mais. No domingo (30), a partir das 19h, a festa será garantida com a aparelhagem "Carroça da Saudade".

A centenária Festividade de São Pedro é aguardada com expectativa pelos moradores de Mosqueiro. A programação aquece o comércio mosqueirense a poucos dias da temporada das férias escolares de julho. "São Pedro é o padroreiro dos pescadores, e a Festividade começou com a Colônia de Pescadores, e observamos que a fé em São Pedro aumenta a cada ano entre os moradores em geral, até porque muitos deles pedem a visita do padroeira em suas casas. Então, São Pedro também virou o padroeiro dos mosqueirenses", afirma Luciana.