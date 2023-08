Lei autoriza ozonioterapia como tratamento complementar; entenda o que é o procedimento

Entrou em vigor, na última segunda-feira (7), a lei que autoriza a prescrição de ozonioterapia como tratamento de saúde de caráter complementar em todo o Brasil. A Lei 14.648/23 foi publicada no Diário Oficial da União. Pela legislação, o procedimento deverá ser realizado apenas por um profissional de saúde de nível superior — e que tenha inscrição em conselho profissional. Especialistas da área apontam para os benefícios observados na saúde, mas outros apontam divergências.

A ozonioterapia é uma técnica terapêutica que consiste na aplicação da mistura dos gases oxigênio e ozônio em pacientes, conforme explica a ozonioterapeuta Cida Carvalho, de Castanhal. O procedimento também é chamado de ozônio medicinal. Cida analisa que a sanção da lei é um grande passo para a saúde no Brasil, além que vai gerar um impacto positivo para os pacientes que buscam pelo tratamento.

VEJA MAIS

“O ozônio medicinal pode ser indicado para diversos tratamentos. Entre eles, problemas circulatórios, diabetes, diversas condições e doenças de idosos. Além de doenças causadas por vírus, bactérias e fungos. Por exemplo, a hepatite, o covid, o herpes. O ozônio vai de encontro com o vírus, quebrando suas membranas e dissolvendo-as no organismo que faz com que o corpo reaja e crie anticorpos para eliminá-lo do organismo. Já as feridas, com as infecções ou inflamações, o ozônio também ajuda na cicatrização”, explica a especialista.

Em meio aos benefícios, a especialista alerta que a abordagem terapêutica com o ozônio não deve ser realizado em pacientes com algumas condições específicas. “As contraindicações da ozonioterapia é a deficiência de glicose de fosfato desidrogenase, que é um distúrbio genético hereditário que pode resultar na descrição dos glóbulos vermelhos e acontecer a hemólise. Quem tem essa deficiência não deve fazer ozonioterapia. Outra contraindicação é pessoas com anemia grave e hipotireoidismo descontrolado”, relata Cida.

Os benefícios da ozonioterapia proporcionam bem-estar para a pedagoga Helen Calumby, de Belém. Ela lembra que decidiu iniciar a terapia há 5 meses, como alternativa para amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia, já que ela passa por tratamento oncológico contra o câncer de mama. As principais queixas dela, até pouco tempo atrás, eram a fadiga e a falta de energia que sentia após as sessões da quimio. Com a terapia com o ozônio ela percebeu mudanças positivas.

“Sem dúvida o ozônio melhora o metabolismo do corpo humano. Acredito que células cancerígenas não sobrevivem em ambientes oxidativos. Portanto, a cura do câncer, mediado com os demais protocolos de tratamento pode ter uma contribuição surpreendente com a terapia de ozonioterapia. Como paciente, espero que esta possibilidade de cura chegue a todos. A minha experiência com a ozonioterapia é que voltei a viver, a fazer o que mais gosto. Ganhei qualidade de vida”, frisa Helen.

Aplicação

Para seguir com a aplicação do ozônio, os profissionais devem utilizar equipamento de produção de ozônio medicinal regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A lei determina ainda que o paciente seja informado do caráter complementar do tratamento. Em nota técnica divulgada em junho de 2022, a Anvisa detalha que “algumas indicações de uso foram aprovadas”.

“A Anvisa ressalta que há riscos à saúde oriundos da utilização indevida e indiscriminada desta tecnologia, sob indicações de uso que não foram, até o momento, científica e clinicamente comprovadas. O ozônio é um gás com forte poder oxidante e bactericida. Devido a estas características, é utilizado para fins odontológicos e estéticos, não havendo, até o momento, nenhuma evidência científica significativa de que haja outras aplicações médicas para a utilização de tal substância nas modalidades de ozonioterapia aplicada em pacientes”, detalha a nota técnica.

Eficácia

O médico Breno Monteiro, de Belém, reforça a ineficária do tratamento de qualquer doença a partir da ozonioterapia. Ele detalha, também, os casos em que a terapia pode ser utilizada: “Só há autorização para dois procedimentos, que são limpezas de pele e casos de tratamento de cáries ou alguma infecção dentária. Nenhuma outra patologia tem comprovação que a ozonioterapia serve”, avalia o médico.

O Conselho Federal de Medicina (CFM), ainda em 2020, se posicionou contra a ozonioterapia, que na época foi propagada ser eficaz contra o covid-19. “De acordo com a Resolução CFM nº 2.181/2018, trata-se de procedimento ainda em caráter experimental, cuja aplicação clínica não está liberada, devendo ocorrer apenas no ambiente de estudos científicos, conforme critérios definidos pelo Sistema CEP/CONEP”, disse a nota publicada pelo conselho.