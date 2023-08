Ozonioterapia: o que é, para que serve e como é feita

A ozonioterapia é a aplicação de uma combinação dos elementos químicos ozônio (O3) e oxigênio (O) em diferentes partes do corpo, para gerar o estímulo da oxigenação dos tecidos, fortalecimento do sistema imunológico e/ou eliminação de microrganismos que podem vir a causar infecções. As informações são do site Tua Saúde e revisadas pela Médica de Saúde Familiar Dr.ª Clarisse Bezerra.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a ozonioterapia é uma das indicações no tratamento e prevenção de doenças dentárias e no complemento de procedimentos estéticos. No Brasil, ela é aprovada como forma de complementar o tratamento médico, desde que realizada por um profissional devidamente qualificado e com equipamento regulamentado pela reguladora sanitária.

VEJA MAIS

Oferecida gratuitamente pelo SUS, a ozonioterapia faz parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), instituído em 2006. No entanto, esse tipo de aplicação não é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, Academia Nacional de Medicina e Associação Médica Brasileira, para tratamento de doenças, pois não existem comprovações científicas da sua eficácia.

Abaixo, confira para que serve, como pode ser feita e possíveis benefícios da ozonioterapia.

Para que serve a ozonioterapia?

De acordo com a ANVISA, a ozonioterapia pode ser indicada para:

Tratamento odontológico

Cáries

Devido a ação antimicrobiana, o ozônio é uma indicação no tratamento de cáries pois tem a capacidade de eliminar as bactérias que causam a doença dentária.

Canal

A terapia à base de ozônio pode ser indicada no tratamento de canal para que o crescimento de bactérias sejam prevenidos e infecções no local onde o procedimento está sendo feito sejam evitados.

Cirurgias

A ozonioterapia tem capacidade de auxiliar o processo de cicatrização de feridas no pós-cirúrgico de operações dentárias, estimulando a circulação de sangue, a regeneração do tecido e diminuindo a inflamação no local.

Doenças periodontais

Com a ação antimicrobiana e capacidade de estimular o sistema imunológico, a ozonioterapia é uma opção na prevenção e tratamento de doenças periodentais - inflamação nos tecidos que suportam os dentes -, como gengivite e periodontite.

Procedimentos estéticos

Devido à ação antiinflamatório, o ozônio pode ser indicado em procedimentos estéticos para ajudar na limpeza da pele e no impedimento de insão de germes causadores de infecções, ou seja, a assespia.

Possíveis benefícios

A ozonioterapia apresenta possíveis benefícios no tratamento doenças como, por exemplo:

Como é feito

A ozonioterapia pode ser aplicada por meio de:

Aplicação cutânea: por meio de gás, compressas, óleos ou água que possue(m) ozônio aplicados sobre a pele;

por meio de gás, compressas, óleos ou água que possue(m) ozônio aplicados sobre a pele; Aplicação bucal: através de água, gás ou óleos que contém ozônio diretamente na mucosa da boca.

Como dito acima, o tratamento com ozônio deve ser realizado por um profissional de saúde capacitado, como o médico ou dentista treinado para a aplicação. Além disso, o tipo de tratamento varia de acordo com a indicação da terapia à base de ozônio..

Possíveis efeitos colaterais

Quando utilizada de forma segura por um profissional qualificado e com os meios necessários regulamentado pela Anvisa, a ozonioterapia possui poucos efeitos colterais. Algumas das reações são:

Irritação da pele no local da aplicação;

Náuseas;

Vômitos;

Tosse;

Dor de cabeça;

Reações alérgicas.

Quando aplicada de forma cutânea, por gás, a sua inalação pode irritar os pulmões, causar edema pulmonar, problemas nos olhos, coração e cérebro.

Quando não deve ser usado

A ozonioterapia não é deve ser feita em:

Crianças;

Mulheres grávidas ou em amamentação

Pessoas com infarto agudo do miocárdio, hipertireoidismo não controlado, intoxicação alcoólica ou problemas sanguíneos, especialmente trombocitopenia.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)