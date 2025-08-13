Lançamento de Bíblia Apócrifa com livros excluídos será neste sábado (16), em Belém

A obra ‘Bíblia Apócrifa: Segundo Testamento’, que reúne em um único volume os evangelhos, cartas e atos apócrifos — nome dado aos livros excluídos da Bíblia — será lançada neste sábado (16), em Belém. A programação é gratuita, aberta ao público e será realizada na Sede Regional Norte 2 – CNBB, na Tv. Barão do Triunfo, 3151, bairro do Marco, com início às 16h.

Fruto de mais de duas décadas de pesquisa de Frei Jacir de Freitas sobre a literatura apócrifa, a tradução apresentada, resultado de 10 anos de trabalho, baseia-se em textos originários em suas diversas traduções para as línguas modernas. Os cristãos consideram a Bíblia como livro sagrado. Os católicos consideram como inspirados 73 livros, e os evangélicos, 66. São 180 livros que ficaram fora da lista oficial que a Igreja reconheceu como inspirados.

A obra é uma Bíblia, pois é uma coleção de 67 livros, traduzidos e comentados de forma acessível. (Foto: Divulgação / CNBB)

Entre eles, 120 são do Novo Testamento, os quais foram escritos no final do século I e, sobretudo, no século II, com o objetivo de acrescentar, esclarecer ou contrapor ensinamentos sobre Jesus e seus seguidores. Os apócrifos do Novo Testamento podem ser

classificados, em relação aos canônicos, como aberrantes exagerados, complementares e

alternativos.

A obra é uma Bíblia, pois é uma coleção de 67 livros, traduzidos e comentados de forma acessível ao estudo e ao contato com a fé de origem. Nela, são apresentadas informações de 38 outros textos e fragmentos apócrifos. Os livros foram chamados de Segundo, e não Novo Testamento, por uma questão de diálogo e respeito com os judeus.

O objetivo é dialogar com vários cristianismos de origem, para promover o diálogo e amadurecimento na fé, além de levar o leitor a compreender a revelação do Espírito Santo na catequese.

Tradução dos apócrifos

A obra inicia com grande introdução à Bíblia Canônica e à Bíblia Apócrifa. Na sequência, a tradução dos apócrifos do Segundo Testamento está distribuída da seguinte forma:

• Cinco Evangelhos do nascimento e infância de Jesus (Segundo Pseudo-Tomé, Infância do

Salvador…).

• Seis Evangelhos sobre Maria (livro do Descanso, Protoevangelho de Tiago…).

• Um Evangelho sobre São José (História de José, o Carpinteiro).

• Cinco Evangelhos da Paixão, morte e ressurreição de Jesus (Sentença de Pilatos, Descida de Cristo aos infernos, Evangelhos Segundo Pedro…).

• Seis Evangelhos gnósticos (Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas Iscariotes…).

• Oito História de Pilatos (Relatório de Pilatos a César, Vingança do Salvador, Morte de

Pilatos…).

• Catorze Atos dos Apóstolos (Atos de André, Atos de São Judas Tadeu, A filha de Pedro…).

• Dezoito Cartas (Carta dos Coríntios a Paulo, Carta de Paulo aos Laodicences, Cartas entre Paulo e Sêneca…).

• Quatro Apocalipses (Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé…).

No início de cada livro apócrifo, há um comentário com as principais informações sobre o contexto histórico e literário.

Serviço

Lançamento da ‘Bíblia Apócrifa: Segundo Testamento’. Editora Petrópolis: Vozes, 2025.

Autor: Frei Jacir de Freitas Faria, OFM. O autor estará presente no evento.

Data: 16 de Agosto de 2025 - Sábado

Horário: 16h. Palestra seguida de lançamento do livro com coffee break

Local: Sede Regional Norte 2 – CNBB | Tv. Barão do Triunfo, 3151 Marco – Belém (PA)