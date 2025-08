Krav Maga: como mulheres estão se preparando para se defender em situações de risco

A cena brutal do ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral que deu mais de 60 socos na namorada dentro de um elevador, em Natal (RN), chocou o país nesta semana. O episódio, registrado por câmeras de segurança, reacendeu o alerta para a vulnerabilidade das mulheres e a importância de buscar meios para garantir a própria proteção. A reportagem conversou com instrutores da arte marcial Krav Maga, técnica israelense focada em reações rápidas e eficientes contra agressões, para saber sobre a importância da autodefesa para mulheres.

O Instrutor Edson Brasil explica que a modalidade foi desenvolvida para ser acessível a qualquer pessoa, independentemente de força ou condicionamento físico.

“O objetivo é que qualquer um consiga se defender. A técnica é objetiva, rápida, eficiente e trabalha pontos sensíveis do corpo humano. Isso nivela a diferença de tamanho e força entre agressor e vítima”, diz.

Segundo ele, em cerca de três meses de prática já é possível aprender movimentos básicos de reação,como escapar de imobilizações ou se proteger de agressões em locais confinados, como elevadores e corredores. “A gente não ensina a atacar, mas a sair da situação de risco e sobreviver”, completa.

O professor Marco, instrutor de Krav Maga, explica que a defesa pessoal é importante para todos, mas as mulheres são, estatisticamente, mais acometidas por tentativas de agressão. “O agressor parte do princípio da covardia, de analisar a vítima e perceber que tem mais força”, explica o professor.

É justamente diante desse cenário que o Krav Maga surge como ferramenta de proteção. Desenvolvido para situações reais de perigo, a técnica israelense ensina movimentos diretos, rápidos e eficazes para incapacitar o agressor.

“No Krav Maga você aprende a ser eficiente e objetivo. O foco é acertar pontos sensíveis do corpo do agressor da maneira mais explosiva e rápida possível, aumentando suas chances de escapar de qualquer tipo de violência”, afirma Marco.

Além do preparo físico, o Krav Maga promove o fortalecimento da autoestima, o aumento da confiança e o desenvolvimento do controle emocional. “Os benefícios vão muito além da autodefesa. Melhoram o condicionamento físico, a segurança ao andar em qualquer lugar e a qualidade de vida como um todo”, completa.

Casos recentes de agressões noticiadas costumam gerar aumento na procura por aulas. De acordo com Marco, a equipe busca não apenas atender essa demanda, mas também incentivar a prática por meio de workshops e ações específicas. “Todos os anos, em março, realizamos o ‘Mês da Mulher’, com aulas e atividades voltadas exclusivamente para elas desde que o Krav Maga chegou ao Brasil”, destaca.

O professor também reforça a importância de atitudes proativas diante de sinais de perigo, especialmente em relacionamentos abusivos. “Ao identificar indícios de um relacionamento tóxico, é preciso se afastar e, se necessário, acionar o disque-denúncia. É uma forma de evitar que o problema se agrave”, alerta.

Por fim, Marco faz um convite. “Chamamos todas as mulheres a fazerem uma aula experimental gratuita em uma de nossas unidades licenciadas. Tenho certeza de que será um conhecimento de grande valor para suas vidas”.

Mulheres na linha de frente

A administradora Paula Melo, 39, treina há dois anos e levou a filha adolescente para as aulas. Para ela, a maior mudança foi na sensação de segurança. “Eu não vou andar com meu marido ou com a polícia o tempo todo. Preciso ter segurança comigo. Ensinei minha filha também: se alguém encostar nela de um jeito que ela não goste, ela vai saber reagir e sair dali”, conta.

Paula Melo (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Paula afirma que o treino trouxe benefícios físicos e psicológicos: “Melhorei minha força e mobilidade. Hoje tenho autoconfiança para levantar a cabeça e enfrentar situações”.

A jornalista Denise Soares, 35, também buscou a modalidade para dar exemplo à filha de cinco anos. “Vivemos num mundo cruel, especialmente para nós mulheres. No Krav Maga, percebi que não é só sobre proteção,é sobre descobrir habilidades que eu nem sabia que tinha. Ganhei mais atenção, agilidade e segurança no dia a dia”, relata.

(Foto: Claudio Pinheiro | O Liberal)

Ela lembra de uma situação em que a postura adquirida no treino evitou um possível ataque. “Um homem se aproximou quando eu saía do carro. Olhei firme para ele e isso fez ele recuar. A autodefesa começa na forma como você se posiciona”, diz.

Adolescentes como Letícia Guimarães, 13, já entendem a importância de saber se proteger. “Acho importante para me defender na rua ou ajudar alguém que esteja comigo. É uma segurança que a gente precisa ter”, afirma a estudante, que fez a primeira aula na semana da reportagem.

Para Edson Brasil, a autodefesa não se limita a golpes e movimentos. “Ensinamos prevenção.Observar o ambiente, identificar ameaças e evitar situações de risco. O primeiro passo é sempre evitar o confronto. Mas, se for inevitável, é reagir para sobreviver”.

O interesse pelo Krav Maga aumenta especialmente após casos de grande repercussão como o de Natal. “Infelizmente, essas notícias despertam a consciência da necessidade. Nossa missão é transformar essa preocupação em preparo e confiança”, conclui o instrutor.

Dicas rápidas de prevenção

Mantenha-se atenta ao seu entorno: evite fones de ouvido e celular em locais ermos.

Prefira caminhos iluminados e movimentados.

Identifique rotas de fuga e pontos de apoio (portarias, comércios).

Postura importa: caminhar ereta e atenta pode inibir abordagens.

Caso seja inevitável, reaja para neutralizar e escapar, nunca para vencer a luta.