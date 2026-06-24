Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Justiça determina reintegração de posse de terreno ocupado por mais de 100 famílias em Belém

Na decisão, o juiz Roberto Cezar Oliveira Monteiro afirmou que é estabelecido o direito do proprietário da área invadida de reaver a sua posse mediante a expedição de mandado liminar imediato, sem a necessidade de o réu ser ouvido, contanto que existam elementos que demonstrem as alegações verdadeiras do autor da ação na petição inicial

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o terreno ocupado por mais de 100 famílias no bairro do Bengui, em Belém. (Ivan Duarte / O Liberal)

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou, na terça-feira (23/6), a reintegração de posse de um terreno localizado na avenida Egídio Sales, próximo a um supermercado no bairro do Bengui, em Belém, que é ocupado por um grupo com cerca de 120 famílias. Na medida liminar, o Poder Judiciário determinou a devolução do espaço para as empresas Rebelo Indústria Comércio e Navegação Ltda. e Equatorial Comércio de Combustíveis Ltda., autoras da ação.

A Redação Integrada de O Liberal esteve no terreno em questão na manhã da última segunda-feira (22/6). Na ocasião, a equipe constatou que os habitantes utilizavam fitas de isolamento, barbante e arames lisos para dividir os lotes. As estruturas foram montadas com pedaços de madeira e cobertas por lonas, para proteger as pessoas e os pertences — como redes, colchões, fogão, caixas de isopor e cadeiras.

Consta na decisão o relato das empresas Rebelo Indústria Comércio e Navegação Ltda. e Equatorial Comércio de Combustíveis Ltda., que sustentam deterem a legítima propriedade e a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Elas alegam ainda que o local foi dividido fisicamente em duas glebas por conta da abertura da via pública e que conservavam e monitoravam a área ativamente.

De acordo com o juiz Roberto Cezar Oliveira Monteiro, titular da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, funcionários da empresa REICON verificaram que, na manhã do último domingo (21/6), “um numeroso grupo de mais de quarenta pessoas, de forma organizada e violenta, rompeu as barreiras físicas e as telas de proteção do imóvel, adentrando clandestinamente na menor das porções do terreno”.

A polícia foi acionada na sequência e houve o registro de um boletim de ocorrência na Seccional da Marambaia. Foi quando as empresas solicitaram a concessão de mandado de reintegração liminar de posse.

“O esbulho sequencial e integrado praticado pelo mesmo grupo de pessoas revela que a invasão da gleba maior é o desdobramento direto e indissociável da invasão originária noticiada na petição inicial, o que autoriza e impõe a este Juízo o dever de enquadrar o fato superveniente como elemento central para a concessão da tutela de urgência possessória inaudita altera parte, estendendo a ordem de desocupação e reintegração sobre a integralidade do imóvel degradado”, destacou o magistrado na decisão.

O juiz Roberto reforçou que, pelo Código de Processo Civil, é estabelecido o direito do proprietário da área invadida de reaver a sua posse mediante a expedição de mandado liminar imediato, sem a necessidade de o réu ser ouvido, contanto que existam elementos que demonstrem as alegações verdadeiras do autor da ação na petição inicial.

“Em invasões coletivas de terras, o decurso do tempo atua como fator de estímulo à adesão de novos ocupantes, facilitando a comercialização clandestina de frações do terreno e ensejando o adensamento populacional irregular com ligações clandestinas de energia elétrica e água, o que multiplica exponencialmente a complexidade social de uma desocupação futura”, disse o juiz. Ele informou ainda que, nesse caso, o perigo de dano se encontra na expansão contínua da ocupação. Para o magistrado, isso demonstra que “os invasores agem de maneira célere para despojar as autoras de todo o seu patrimônio imobiliário”.

Com a determinação, o juiz Roberto Monteiro estabeleceu que, em caso de resistência pelo grupo, haja o emprego da Polícia Militar no arrombamento dos portões ou barreiras físicas erguidas pelos réus. Se a decisão não for obedecida, também foi determinada a multa diária de R$ 20 mil para cada pessoa que a descumprir, seja por nova tentativa de invasão ou resistência ao cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Por fim, o magistrado mandou que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado do Pará instaurem procedimentos administrativos e criminais sobre as denúncias de desmatamento ilegal no terreno.

A reportagem tenta obter um posicionamento das empresas Rebelo Indústria, Comércio e Navegação Ltda. e Equatorial Comércio de Combustíveis Ltda., e também de um representante do grupo. O espaço segue aberto. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

bengui

justiça determina

reintegração de posse

terreno ocupado

mais de 100 famílias
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Almirante Barroso é interditada durante manifestação nesta segunda-feira (22/6), em Belém

O ato cobra do Governo do Estado o cumprimento de compromissos assumidos junto à comunidade após a implantação da Avenida Liberdade

22.06.26 11h21

História

Ilha do Diabo em Belém? Conheça o presídio de Cotijuba marcado por torturas e violência

Muito antes das praias e do turismo, a ilha abrigou uma prisão que recebeu presos políticos, internos e detentos comuns durante décadas no Pará

23.06.26 8h30

POLÍCIA

Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania e Janja estarão em Belém na próxima quarta-feira (24)

Elas estarão na capital para o lançamento da Campanha Nacional de Prevenção ao Escalpelamento

22.06.26 12h14

PERIGO

Macacos são flagrados em fios de energia na região da Nova Rua da Marinha, em Belém

Animais foram vistos no cruzamento da Augusto Montenegro e chamaram atenção de moradores

20.06.26 16h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda