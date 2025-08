Jurunas celebra 70º Festival de São Benedito e recebe a relíquia do santo; confira a programação

A 70ª edição da Festividade de São Benedito começa neste sábado (2), na Capela São Benedito e Santo Expedito, no bairro do Jurunas, em Belém. Neste ano, o tradicional evento religioso contará com um marco histórico: a entronização de uma relíquia de 1º grau do santo (ex corpore), composta por uma partícula de seu corpo. Realizada entre os dias 2 e 10 de agosto, a festividade deste ano tem como tema “Com São Benedito, há 70 anos, peregrinando na esperança”.

A festividade conta com vários eventos ao longo dos nove dias de programação. Os fiéis poderão participar de carreata pelas ruas do bairro do Jurunas, da Santa Missa, da procissão fluvial, do levantamento dos mastros, do Terço da Alvorada, da transladação da imagem de São Benedito e da procissão solene.

A organização do evento é realizada pela Irmandade de São Benedito do Jurunas e conta com a participação da comunidade local e de devotos de São Benedito vindos de todos os bairros da Região Metropolitana de Belém.

Marco histórico: Belém é uma das cidades a receber a relíquia de São Benedito

Um dos momentos mais esperados – a entronização da relíquia – será no domingo (3), às 18h30, durante a Santa Missa Solene pelos 70 anos da Irmandade de São Benedito. Belém foi uma das cidades escolhidas para receber a sagrada partícula. A relíquia ficará exposta na Capela de São Benedito, no bairro do Jurunas, para veneração pública.

Os Frades da Província Franciscana do Santíssimo Nome de Jesus, de Palermo, na Itália, doaram a relíquia em agosto de 2024, no Rio de Janeiro, durante uma visita oficial à América do Sul, em comemoração aos 500 anos do nascimento de São Benedito. Os frades são responsáveis pelo local onde o santo viveu, morreu e onde seus restos mortais estão depositados – o Convento de Santa Maria de Jesus.

Confira a extensa programação da 70ª edição da Festividade de São Benedito:

02 de agosto (sábado)

9h – Carreata pelas ruas do bairro;

19h – Santa Missa e abertura da festividade.

03 de agosto (domingo)

9h – Procissão fluvial;

18h – Levantamento dos mastros;

18h30 – Santa Missa Solene pelos 70 anos da Irmandade e entronização da relíquia.

De 04 a 08 de agosto

6h – Terço da Alvorada;

19h – Santa Missa.

09 de agosto (sábado)

6h – Terço da Alvorada;

18h – Missa e saída da transladação da imagem de São Benedito para a Paróquia Santuário São Judas Tadeu.

10 de agosto (domingo)

7h – Missa na Paróquia Santuário São Judas Tadeu, seguida da procissão solene com retorno à Capela de São Benedito e Santo Expedito;

17h – Procissão da despedida;

18h – Derrubamento dos mastros;

18h30 – Cerimônia de encerramento da festividade.

Serviço

Festividade de São Benedito

Data: De 2 a 10 de agosto

Local: Capela São Benedito e Santo Expedito – Rua dos Timbiras, 261