Jovens levam ‘bolo’ de bebidas à festa de aparelhagem e viralizam: ‘Audácia'

Um vídeo de algumas jovens montando um “bolo de bebidas” viralizou nas redes sociais dos internautas paraenses nesta quinta-feira (03/03). A ideia criativa seria para tentar driblar a segurança de uma festa de aparelhagem, que não permitia a entrada de bebidas no local.

O vídeo mostra as jovens comprando as bebidas e alguns materiais usados para decorar bolos. Elas, então, enfeitam as embalagens dos drinks com chantilly, confeitos e biscoitos, camuflando as caixas das bebidas para que parecessem um bolo de verdade.

Nas imagens é possível acompanhar o passo a passo de toda a montagem do “bolo de bebidas” e o momento em que as jovens chegam para a festa de aparelhagem e entram no evento.

Veja o vídeo:

Os internautas se divertiram com a ideia inovadora e afirmaram que, agora, muitos “aniversários” serão comemorados em festas de aparelhagem, como as jovens fizeram.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)