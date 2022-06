Jovens agredidas em São Brás vão registrar queixa na Delegacia

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) comunicou no final da tarde desta quinta-feira (2), que as duas jovens agredidas, no bairro de São Brás, vão registrar Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos da Polícia Civil.

De acordo com a prefeitura, as jovens são acompanhadas pela Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos de Belém (SecDH) e pelas Coordenadorias Municipais da Diversidade Sexual (CDS) e da Mulher (Combel).

Representantes dos órgãos citados vão acompanhar as duas mulheres junto à Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos da PC.

Ainda, segundo a PMB, a equipe da SecDH já presta orientações no âmbito jurídico e deverá acompanhar o inquérito policial, que vai apurar as agressões contra as jovens, buscando responsabilizar os autores da violência.

"A Prefeitura, por meio da SecDH, disponibilizou acolhimento psicossocial às vítimas, considerando que as violências sofridas não foram apenas físicas. As autoridades do Sistema de Segurança Pública e Ministério Público também serão acionadas para que sejam tomadas as devidas providências", diz a nota da PMB.

Entenda o caso

Um vídeo recebido nesta quarta-feira (1) pela Redação Integrada de O Liberal mostra cenas de violência contra duas jovens em um ponto de táxi na esquina das avenidas José Bonifácio e Romulo Maiorana, no bairro de São Brás, em Belém. Segundo a denúncia, as agressões teriam começado depois que as duas teriam se beijado, fato que teria irritado os taxistas que trabalham no local.

O registro gravado por populares mostra que pelo menos quatro homens estão envolvidos nas agressões contra as jovens.