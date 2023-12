Jovem encontra caramujo no tacacá, em Belém, e viraliza na web; vídeo

Uma jovem de Belém compartilhou uma surpresa nada agradável ao pedir um tacacá de um restaurante especializado em comidas regionais. Após receber a comida em casa, por meio de delivery, ela percebeu que tinha um caramujo no meio do prato típico e denunciou o caso nas redes sociais na última terça-feira (19).

A cliente publicou um vídeo no X, antigo Twitter, mostrando o animal dentro do tacacá. Segundo ela, ao entrar em contato com a empresa, localizada no bairro Batista Campos, foi oferecido um reembolso de 50% do valor.

Segundo ela, a empresa quis dar somente R$ 13,00 do prato que custou R$ 26,00, o que gerou revolta. Depois disso, a moça decidiu contatar o iFood, serviço responsável pela entrega do prato, e então conseguiu recuperar toda a quantia desembolsada.

Resposta da empresa

Após o ocorrido, o restaurante "Tacacá do Renato" publicou uma nota de esclarecimento e lamentando o ocorrido da cliente ao consumir o prato típico do estabelecimento. A empresa pediu desculpas à cliente e afirmou que a equipe responsável e pelo preparo já foi informada para que a situação não se repita.

"Na data de ontem, 19/11, foi encontrado um caramujo (crustáceo), que moralmente costuma vir no meio dos camarões, mas não é um inseto [o que foi informado pela cliente]. Isso pode ocorrer mesmo com todos os cuidados possíveis que nossa empresa tem com todos os alimentos. Continuaremos prezando pela nossa qualidade, como fazemos há 20 anos no ramo", disse.

(Juliana Maia, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)