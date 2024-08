Jornalista Abner Luiz repercute notícias sobre compras de novos ônibus para Belém

O jornalista Abner Luiz repercutiu, na Rádio Liberal +, as notícias publicadas na coluna Repórter 70, do jornal O Liberal, mostrando que a oposição que tem sido feita à compra de novos ônibus pela prefeitura de Belém expõe estratégia eleitoral de Igor Normando, candidato do MDB à Prefeitura de Belém. Igor já votou contra a instalação de ar condicionado nos ônibus da capital paraense.

Repercutindo a coluna, durante o programa “Liberal Mais Notícias”, Abner comentou que a “oposição de um tribunal paraense à compra dos ônibus elétricos e com ar condicionado pela Prefeitura de Belém pode sair caro para o candidato Igor Normando (MDB), que vem ganhando nas redes sociais a pecha de eterno adversário da melhoria nos transportes públicos da capital paraense. Afinal, o pretendente a cargo de prefeito já votou contra projeto que obrigava as empresas a oferecem transporte com ar condicionado em Belém”.

Ainda segundo a Coluna Repórter 70, “o que se comenta é que a decisão, que a princípio poderia prejudicar a candidatura do atual prefeito Edmilson Rodrigues à reeleição, pode ter sido um tiro que saiu pela culatra já que muita gente está vendo a medida como uma estratégia para beneficiar Igor Normando, notoriamente avesso à instalação do ar condicionado em ônibus em Belém”.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) publicou nota em que afirma que não há qualquer tipo de irregularidade no processo licitatório dos ônibus elétricos que foram impedidos de circular até agora por causa de uma medida cautelar de um tribunal, sob a alegação de que houve sobrepreço no valor dos ônibus.

A Prefeitura afirma que apresentou documentação demonstrando que o preço considerado pela corte “não leva em conta a variação do dólar (aproximadamente 2,26%) desde a época em que foi estimado o valor da compra que também houve desde então aumento da alíquota do imposto de importação em 12%, relativo à venda de veículos elétricos”.

A Prefeitura de Belém afirma ainda que, até a entrega final dos 30 ônibus elétricos comprados, vai incidir a progressividade do aumento do imposto e que isso foi previsto nas propostas apresentadas na licitação. Sobre a alegação de restritividade na licitação, a decisão, segundo a Prefeitura, desconsidera que a documentação exigida das empresas é a mesma exigida a todos os fabricantes de veículos automotores e que visam comprovar as condições de segurança e trafegabilidade dos veículos. Afirma ainda a Prefeitura que os preços dos ônibus elétricos estão abaixo de outros contratos celebrados por outros entes federativos.

Abner lembrou a entrevista que fez com o prefeito Edmilson Rodrigues, no dia 18 de julho deste ano, no estúdio do programa Liberal Mais Notícias e veiculado na emissora Liberal+. Na ocasião, o prefeito Edmilson comentou que estava brigando contra poderosos, mas que quem está sofrendo é o povo. E chama a atenção para essa questão dos ônibus.