EXCLUSIVO: Edmilson Rodrigues faz balanço de terceiro mandato na prefeitura de Belém

Em entrevista no estúdio do programa Liberal Mais Notícias desta quinta-feira (18), apresentado pelo jornalista Abner Luiz e veiculado na emissora Liberal+, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, fez um balanço dos três anos e sete meses de sua atual gestão, destacando os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas. Dentre os assuntos discutidos, o prefeito falou sobre investimentos em infraestrutura, saúde e transporte público a pouco mais de um ano para a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) na capital paraense.

Edmilson destacou que é o único prefeito do Brasil a ter recebido, por quatro vezes, o prêmio de Prefeito Amigo da Criança concedido pela Fundação Abrinq, e afirmou que decidiu voltar ao cargo exercido anteriormente (entre 1997 e 2004) por amor à cidade.

“Eu peguei uma cidade com queda de arrecadação. De repasses do ICMS, foram R$ 522 milhões [a menos] até dezembro passado. As pessoas, racionalizando muito, diriam: por que governar Belém, se é uma cidade tão pobre? A razão é que eu sou belenense, amo a minha cidade e tenho certeza que o nosso governo vai deixar uma cidade para o futuro cada vez mais linda”, explicou.

O prefeito falou sobre investimentos em infraestrutura, saúde e transporte público (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Apesar dos desafios financeiros e estruturais, o prefeito disse que sua gestão tem conseguido implementar mudanças significativas, como 262 obras de drenagem e pavimentação em andamento em todos os bairros de Belém, que devem evitar problemas de alagamento pelos próximos 20 anos. Com relação aos constantes buracos nas ruas, Rodrigues disse que o clima da cidade é um fato complicador. “O asfalto colocado sobre um solo úmido vira gelatina”, justificou.

Infraestrutura, saúde e transporte público

O prefeito também mencionou importantes obras de infraestrutura, como a reforma do Mercado de São Brás e a revitalização do Ver-o-Peso, ambas com previsão de conclusão até o próximo ano. “Até meados do ano que vem, toda a obra estará completa, mas decidimos fazer por fases. Para a primeira, eu tive que fazer outra obra: uma feira provisória. Creio que, em dois ou três meses, as lonas [para cobrir as barracas] já estão chegando. É uma tecnologia italiana, de alta durabilidade”, afirmou sobre a reforma do Ver-o-Peso.

Na área da saúde, Edmilson destacou a expansão das equipes do Programa Saúde da Família e a implantação do programa Saúde Belém Digital. “Nós tínhamos 104 equipes do programa de Saúde da Família e agora são 348. Nos dois primeiros anos [do mandato], não pude fazer isso porque nós tínhamos um presidente da república que cortava recursos da saúde e da educação”, declarou. A ampliação do número de agentes comunitários de saúde (de 620 para 1740) permitiu, segundo o prefeito, expandir a capacidade de atendimento de 21% para 85% da população belenense.

A melhoria do transporte público, com a compra de 101 novos ônibus (dos quais 30 elétricos) também foi citada. Sobre as parcerias com os governos estadual e federal, Edmilson reconheceu a importância da junção de recursos para a realização de grandes projetos, especialmente os que se justificam pela realização da COP 30. “Quando o governador fala da Doca e da Tamandaré, ele está falando de 500 e poucos milhões [de reais] que o Lula está garantindo. Não tem contrapartida do estado, nem da prefeitura. No próximo mandato, quem sentar na cadeira de prefeito vai poder contar com muito recurso por causa da COP”, pontuou.

