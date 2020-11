João Carlos Pereira morre após complicações da covid-19

O jornalista e escritor paraense João Carlos Pereira, de 61 anos, morreu nesta terça-feira (10) em Belém. Ele estava internado com complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus.

João deixa quatro filhas, uma neta e esposa. O velório será realizado a partir das 10h na capela do Max Domini, no bairro do Guamá, em Belém. O enterro será as 14h no Cemitério Municipal Santa Izabel, no mesmo bairro.

Membro da Academia Paraense de Letras, João Carlos era também um amante do Círio de Nazaré e pesquisador da maior festa religiosa do povo paraense. Atualmente, ele preparava um livro sobre a manifestação.

Por décadas, ele participou das transmissões da TV Liberal com informações históricas sobre o Círio. Ele também foi responsável pela elaboração do livro sobre os 25 anos da emissora.

Ele também autou por muitos anos como colunista do Jornal O Liberal e atualmente escrevia suas crônicas sempre às segundas-feiras, no caderno de Cultura. Sua última crônica foi publicada no dia 2 de novembro, depois da internação, na qual ele falava sobre o diagnóstico da doença, os dias no hospital e a fé em Nossa Senhora de Nazaré.