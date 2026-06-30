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Jardineira da Cabanagem busca ajuda para refazer vida após incêndio

Maria Lindonete Nascimento Lira, de 46 anos, busca a solidariedade de vizinhos e da população para reconstruir bens queimados

O Liberal
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Família de casa incendiada na Cabanagem busca solidariedade para reconstruir a vida. (Reprodução Redes Sociais)

A jardineira e vendedora ambulante Maria Lindonete Nascimento Lira, de 49 anos, tem buscado reconstruir a vida após ter perdido quase todos os bens que conseguiu adquirir durante a vida de trabalho. Ela e o filho de 19 anos perderam a residência, móveis, eletrodomésticos, roupas e documentos em um incêndio ocorrido no último dia 19 de junho, no bairro da Cabanagem. 

Enquanto aguarda resposta para as solicitações de auxílios do Governo do Estado e do município de Belém, Maria Lindonete divulga uma campanha solidária que busca refazer a vida aos poucos. Maria recebe doações por PIX, ou qualquer coisa que ajude a família como alimentos, roupas, móveis, eletrodomésticos, utensílios e, principalmente, materiais de construção para reconstruir a casa. 

"Estou dormindo na casa de um e outro, estou correndo atrás, mas não está fácil. Em um dia, eu durmo na casa uma amiga, no dia seguinte na residência de outro amigo na Cabanagem. Qualquer coisa que me doaram estou precisando, eu fiquei somente com roupa do corpo. O que me doarem eu aceito de coração", afirma.

Da casa nº 30, localizada na travessa Vitória Régia, quadra 136, bairro da Cabanagem, não sobrou absolutamente nada. Ela e o filho estavam fora da residência no momento do fogo. Ambos estavam trabalhando com a venda de produtos, por isso quase nada foi salvo durante o incêndio.

"Eu estava vendendo material do Brasil para a Copa, como bandeirinhas e cornetas, no sinal quando aconteceu o incêndio. Estava com as minhas coisas e as mercadorias dentro da casa e queimou tudo", lamenta. A suspeita é que a casa que era uma pequena parte de alvenaria e outra de madeira sofreu um curto-circuito na fiação elétrica. 

A trabalhadora já buscou a assistência social do município e do Estado, mas ainda aguarda retorno sobre as solicitações de auxílio-aluguel e do Programa Sua Casa (antigo Cheque Moradia). Ela reclama que tem feito uma peregrinação pelos órgãos responsáveis, mas tem esbarrado na obrigatoriedade de documentos da casa que queimaram no incêndio e nos documentos pessoais.

"Eles falam que não é rápido. Preciso da minha certidão de nascimento também. Estou andando para todo lugar, já fui no negócio do cartório, para ver se levo na Cohab, mas tenho que pedir o documento de Santarém, que foi onde eu nasci. Eles pedem um documento da casa também, um cróqui, eu tinha, mas tudo pegou fogo. A gente espera pela ajuda do governo, mas ela não vem. A gente se sente impotente. Acho que essas coisas deveriam mais rápidas para quem precisa", implora.

A reportagem do Grupo Liberal buscou resposta com a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão municipal responsável pela assistência social no município, e com a Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) - responsável pelo Programa Sua Casa do Governo do Estado. O espaço segue aberto para resposta dos órgãos citados. 

 

Serviço: Campanha de solidariedade

Maria Lindonete Nascimento Lira
PIX Chave: 57452938291
Banco: Nubank
Favorecido: Maria Lindonete Nascimento Lira

Para doações de roupas, móveis ou alimentos podem entrar em contato pelos telefones (91) 98206-6973/ (91)99631-4657, ou entregar na passagem Vitória Régia nº 23, bairro Cabanagem.

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Palavras-chave

Solidariedade

campanha de arrecadação

casa incendiada

cabanagem
Belém
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