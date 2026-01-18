Janeiro Branco: mês de conscientização reforça saúde mental e práticas saudáveis para o novo ano

Nos primeiros dias do ano, quando as promessas de recomeço se misturam às cobranças internas, muitas pessoas se veem divididas entre a ansiedade pelo futuro e o desejo de encontrar calma, como apontam especialistas. E neste mês, em que é lembrado o Janeiro Branco - campanha dedicada à saúde mental -, esse movimento ganha ainda mais força. Por isso, a transição de ano se torna um convite para desacelerar, reorganizar as emoções e adotar práticas de autocuidado, como a yoga, que ajudam a construir um novo ciclo com mais equilíbrio e bem-estar, como relata a instrutora da prática, Beatriz da Paz.

A instrutora explica que os seres humanos sentem a necessidade de ritualizar certos momentos, buscando pausas que permitam uma reconexão consigo mesmos. Para ela, esse momento de virada de ano é um período ideal para práticas de conscientização. A instrutora destaca que, diante de metas não concluídas ou de novos sonhos para o ano seguinte, esse é um momento propício para se centrar e adotar práticas que ajudem a alcançar objetivos.

Segundo Beatriz, a yoga pode ser uma dessas ferramentas, por favorecer a concentração, a respiração e a autocompreensão, permitindo reunir forças para perseguir metas e objetivos pessoais. “A gente está vivendo uma onda de autocuidado. E isso é incrível. É uma moda muito bem-vinda, de se estar olhando para o seu autocuidado em si. A yoga é uma prática que faz você olhar para dentro. Nem sempre esse olhar para dentro é pacífico. Você vai olhar para dentro e vai encontrar os seus medos, os seus traumas, os seus vícios, padrões que nem sempre você concorda com eles. E só pode se modificar ou trabalhar isso por meio de um reconhecimento muito honesto, interno, do seu ser", explica Beatriz.

Instrutora destaca os benefícios da yoga no dia a dia (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Movimentos ajudam a preparar o corpo

Quanto à prática da yoga, a instrutora explica que os ásanas são movimentos pensados para ajudar o praticante a se soltar e, assim, conseguir sentar-se de forma mais confortável durante a meditação. Segundo ela, as posturas têm justamente esse objetivo: preparar o corpo para permanecer em estado meditativo pelo maior tempo possível. A instrutora acrescenta que, a partir dessa prática, compreende-se que o corpo somatiza as experiências e emoções.

“Quando praticamos as posturas, reconhecemos nossos pontos de dificuldade, especialmente quando acompanhados por um professor capacitado. Ele pode indicar, por exemplo: ‘Seu quadril está fechado, porque aqui se somatizam medo, trauma e insegurança. Seu peito está fechado, então precisamos trabalhar a liberação do perdão’, pois o corpo, de forma muito inteligente, vai se calcificando e enrijecendo'. A partir do trabalho de fora para dentro, vamos unindo essa prática à compreensão do porquê estamos daquela forma. Trabalhamos o corpo para ir soltando a parte física e, ao mesmo tempo, liberando as emoções estagnadas", detalha.

Prática ajudar a lidar com as emoções

A instrutora ainda completa: “A partir do momento em que a gente vai lidando com as nossas emoções e com o estresse, vamos enrijecendo o nosso corpo. E, por mais que isso não se somatize logo em doença, o corpo dá sinais: torcicolo, enxaqueca, dor na lombar, dor na cervical. Tudo isso é somatização de emoções. E a yoga, na parte física, faz um caminho de volta", relata Beatriz.

Mesmo com a rotina, ainda é possível praticar a yoga, de uma forma mais simples. Ela explica que, em vários momentos do dia, é possível fazer pequenas pausas para respirar pelo nariz, sentindo o pulmão expandir e soltando o ar um pouco mais devagar do que na inspiração. Segundo ela, esse simples exercício ajuda a levar oxigênio às células e à mente, favorecendo o relaxamento ao longo do dia e contribuindo para evitar - ou amenizar - picos de estresse.

“A yoga te promove momentos de pausa, de reflexão e de movimento para que você, de fato, se observe e tenha essa capacidade de se cuidar mais. E de identificar: ‘Isso é bom para mim, isso não é bom para mim’. Muitas vezes a gente se compara ou vê algo que funciona para alguém e, de repente, isso não é o que funciona para a gente. A yoga promove esse momento de clareza para que, de fato, se descubra qual é o seu melhor autocuidado", acrescenta Beatriz.

Praticante já enxerga benefícios no dia a dia

Quem teve a experiência de conhecer a yoga e já sente os benefícios há algum tempo é a oficial de náutica Iza Leão, que começou a praticar yoga no final de 2021, após o período mais crítico da pandemia. Por trabalhar embarcada, ela passava longos períodos em hotéis, cumprindo quarentena antes de cada embarque. Esse tempo confinada fez com que percebesse a necessidade de buscar uma atividade que pudesse realizar em um espaço reduzido e que ajudasse tanto o corpo quanto a mente.

“Eu sou uma pessoa muito agitada e meu trabalho também é bastante agitado, mas com a yoga aprendi que consigo equilibrar isso. Consigo fazer práticas que ajudam a acalmar a mente e trazer mais tranquilidade na execução do meu serviço. Além disso, a prática auxilia diretamente no corpo físico, no equilíbrio, no alongamento. E também contribuiu para o meu desempenho em outras atividades, como musculação e caminhada. Hoje, no momento de estresse, consigo me acalmar, fazer práticas de respiração para ter uma melhor noção do meu, da minha situação para tomar a melhor decisão”, relata Iza.

Em meio a um novo, ela conta que, desde que começou a praticar yoga, passou a fazer uma espécie de retrospectiva no final do ano, avaliando suas ações com mais acolhimento. Antes, costumava se criticar por não cumprir exatamente o que havia planejado, mas hoje consegue olhar para si com mais gentileza. “Eu consigo avaliar tudo isso e fazer um projeto melhor para o próximo ano, avaliando as minhas condições, vendo que estava bom, o que eu fiz de bom. E o que eu posso continuar, o que não ficou tão legal", comenta.

Praticante relata como mudou de vida com a yoga (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Janeiro Branco é virada para autocuidado

Em meio a essa virada de ciclo, a psicóloga Rafaela Guedes explica que o Janeiro Branco, campanha de apoio voltada ao bem estar emocional lembrada neste mês, reforça a importância da saúde mental. E ressalta que, ao iniciar um novo ano, é fundamental ter essa consciência e buscar práticas, como a yoga.

“O Janeiro Branco reforça o quanto a nossa existência, o bem viver, está relacionada à qualidade da nossa saúde mental. É um período que sinaliza que a vida é mais do que a produção, é mais do que aquilo que a gente materialmente conquista. Ela é sobre fazer essa travessia, o bem fazer, o bem viver, com mais alegria, com mais leveza, com mais plenitude e realização afetiva, familiar também", ressalta Guedes.

E ao estar diante de cobranças e complexidades da rotina, essas práticas de autocuidado são essenciais para manter um equilíbrio. “As atividades simples de autocuidado costumam conectar a pessoa com os próprios sentimentos e pensamentos. Esse alinhamento ajuda a tomar decisões de forma menos impulsiva, mais racional e planejada com algum controle que reduz a ansiedade. São atividades fundamentais, essenciais para a qualidade de vida", ressalta Guedes.