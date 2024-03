Jabuti do Mangal das Garças volta a integrar o parque após diagnóstico e tratamento de pneumonia

Um dos jabutis do Parque Zoobotânico Mangal das Garças, batizado de Jabuticaba, passou por tratamento de pneumonia e já voltou ao seu recinto no parque, em recuperação, após uma infecção respiratória em dezembro de 2023, resultado de uma gripe. O animal, diagnosticado pela equipe técnica do complexo com pneumonia, continua sendo acompanhado e observado pelos veterinários e pela equipe técnica. A causa da gripe teria sido devido à mudança de clima e início do período chuvoso.

Jabuticaba é um macho com estimados 20 anos que chegou ao Mangal em meados de 2021. O animal foi entregue pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) com outros cinco jabutis. Dentre eles, quatro eram jabutis-tinga e um jabuti-piranga. Jabuticaba é um jabuti-piranga e a principal diferença entre as duas espécies é a coloração das escamas das suas patas. Enquanto os jabutis-tinga possuem as patas com coloração amarelada, os jabutis-piranga possuem elas mais avermelhadas. Todos eles passaram por um período de quarentena antes de serem inseridos no ambiente do complexo.

Foi notado que Jabuticaba estava doente pela equipe técnica do Mangal após observarem que ele não estava se alimentando e também emitindo um som diferente. “Ele estava fazendo um som agudo, e estava bem letárgico, quieto. Com esses sintomas iniciamos uma avaliação, fazendo raio-x. Depois do diagnóstico, trouxemos ele para o ambulatório para a internação”, relata Camilo González, veterinário do Mangal das Garças.

A partir dos exames, os tratamentos foram iniciados com medicações e antibióticos que eram injetados a cada três dias. Ele também recebia suplementos e nebulização diariamente. Durante o processo de tratamento foram sendo feitos diversos raios-x para e acompanhar a evolução do paciente. “Como ele é um réptil, geralmente tudo é mais devagar, então o tratamento durou cerca de dois meses, até conseguirmos realizar toda a aplicação dos antibióticos. No decorrer dos cuidados ele ficou em uma temperatura controlada o tempo inteiro, porque a temperatura é essencial para ganhar imunidade”, explica Camillo.

O Parque funciona de terça a domingo das 8h às 18h. Os visitantes podem encontrar os jabutis e demais animais cuidados pela equipe do Mangal das Garças, que fica na rua Carneiro da Rocha, s/n, no bairro da Cidade Velha, em Belém.