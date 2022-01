"Investir em transporte público é o principal desafio para 2022", diz prefeito de Ananindeua

Melhorar o transporte público e investir em micro-ônibus e paradas de ônibus de qualidade. Esse é o principal desafio que a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), pretende vencer neste ano de 2022. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Daniel Santos na manhã desta segunda-feira (3), na Igreja Matriz, no bairro Centro, durante a programação do aniversário de 78 anos do município, que segue até o próximo dia 15 de janeiro, com entrega de ruas pavimentadas, creches e unidades básicas de saúde revitalizadas.

A programação iniciou às 9h, com uma missa em ação de graças ao aniversário da cidade. Em seguida, o prefeito falou sobre as obras que estão sendo entregues, entre elas, duas policlínicas. "Nossa programação está dividida, ao longo de 15 dias nós vamos ter sempre alguma entrega de obra importante. Já entregamos duas policlínicas, uma do lado sul e outra no norte da cidade, são as duas primeiras do município em toda a sua história, e a gente espera poder cuidar ainda mais da saúde das pessoas", declarou.

Segundo o prefeito, ao longo da programação de aniversário de Ananindeua, ainda serão entregues, além das duas policlínicas, mais sete escolas, dois postos de saúde e ruas asfaltadas no bairro do Icuí. Ao término da missa, o gestor seguiu para o canteiro do Paar, onde assinou uma ordem de serviço para uma obra de revitalização do espaço, no valor de R$ 5,5 milhões. O canteiro é alongado e o espaço será dividido em três setores que unirão espaço de lazer para a população e atenderão a feirantes e vendedores ambulantes.

Paulo Macêdo, secretário de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua, explicou que o canteiro central do Paar vai ser dividido em três segmentos: esporte, comércio informal e lazer. "Nós vamos reestruturar tudo. Vai ser uma nova formatação, vamos entregar tudo setorizado, com a parte do comércio informal sendo atendida, e vamos fazer uma feira para o pessoal que fica naquela rotatória. O canteiro central do Paar vai ser completamente modificado", detalhou o secretário.

Para o prefeito Dr. Daniel Santos, o maior desafio para a gestão municipal de Ananindeua em 2022 é o transporte público. "Nós precisamos ter um foco nisso, para conseguir fazer com que a população tenha um micro-ônibus de qualidade, uma parada de ônibus adequada", pontuou. "Então para mim, o maior desafio que vamos ter esse ano é melhorar o transporte público".

Morador do bairro do Paar há mais de 35 anos, Rosivan dos Santos, que também preside a associação dos feirantes de Ananindeua, disse que a reforma do canteiro central do Paar vai dar mais condições de trabalho para os feirantes do local. "Nós brigamos para ter essa feira no mercado central, e hoje o prefeito veio aqui e cumpriu com a palavra dele. Nós trabalhamos com os nossos carrinhos, e em tempo de chuva a gente se molha e pega muito sol. Então esse mercado vai ser excelente pra todos nós aqui, na questão da limpeza e para evitar que a gente sofra com a chuva", afirmou.

A técnica em enfermagem Simone dos Santos mora no bairro do Distrito Industrial há sete anos, e disse que espera que em 2022 os profissionais da saúde sejam mais valorizados. "Nós passamos por essa situação da pandemia, e buscamos melhores condições, um salário digno, que a gente possa ser reconhecido, porque fomos de suma importância nesse momento", disse. "Eu tenho muito orgulho de ser moradora de Ananindeua, a gente vê que a mudança está acontecendo na cidade. Espero que em 2022 continue assim, e me sinto feliz em fazer parte dessa história".