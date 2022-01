Ananindeua completa 78 anos nesta segunda-feira (3) com entregas de obras municipais

O município de Ananindeua completa 78 anos nesta segunda-feira (3), em alusão a data e para celebrar os avanços que a cidade protagoniza, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação entregará ruas pavimentadas, creches e unidades básicas de saúde revitalizadas. Além da Policlínica que estava em construção desde o início de 2021 e funcionará na Cidade Nova 8, próximo à Arterial 18 e ao Ginásio do Abacatão. A programação de aniversário segue até o próximo dia 15 de janeiro.

Antes das ações, haverá uma missa às 9h, em ação de graças ao aniversário da cidade, na Igreja Matriz, bairro Centro. Após a cerimônia, por volta de 11h, será feita a assinatura de uma Ordem de Serviço para o início das obras de reforma e modernização do canteiro do Paar, com a presença do prefeito Dr. Daniel.

Para quem não conhece a estrutura do canteiro central do Paar, ele é alongado e o espaço será dividido em três setores que unirão espaço de lazer para a população e atenderá feirantes e vendedores ambulantes.

Na primeira parte, no espaço, serão construídos 226 boxes que serão entregues aos trabalhadores. Já a segunda área do canteiro será destinada às atividades físicas, e terá: pista de corrida, aparelhos de ginásticas e, ainda, duas quadras poliesportivas e uma quadra de basquete. O último setor será um estacionamento rotativo pela manhã e à noite será uma área de alimentação com os food trucks - veículos que transportam e vendem comidas variadas - e dispostos pelo espaço, mesas, bancos e área verde. Ainda terá um espaço multiuso para a instalação de parques infantis, playground emborrachado drenante (para não acumular água no espaço kids), além da fonte interativa, escorrega de morro e outros brinquedos.

A programação da tarde está ligada à educação do município. Está previsto para acontecer a entrega do Centro Municipal de Referência de Educação Infantil Irmã Dulce, no bairro de Águas Lindas, por volta das 17h, com o prefeito e a secretária municipal de educação, Leila Freire. A creche-escola foi reconstruída e tem capacidade para 300 estudantes, dos três aos seis meses (Creche) e quatro aos cinco anos (pré-escola). A obra tem área de 4.351,74 m², com salas de aulas, espaço de convivência, banheiro masculino e feminino, pátio e refeitório coberto, sala dos professores, berçário, fraldário, lavanderia, cozinha, arquivos, um grande espaço de recreação e outras benfeitorias.

A unidade será a primeira da Rede Municipal de Ensino (RME) a ter o Quintal Pedagógico: que é um espaço de aprendizagem, para contribuir no desenvolvimento psicomotor, sensorial e social das crianças. Esta é a 6ª unidade escolar entregue totalmente reformada e equipada pelo governo municipal, em um ano de gestão.

A última programação do primeiro dia de comemoração do município de Ananindeua será encerrada na rua Cabral , às 20h, com a presença do prefeito Dr. Daniel Santos e participação de autoridades estaduais e municipais. O objetivo é fazer a entrega simbólica da rua Cabral, no bairro Icuí.

O histórico da rua, que era de chão batido, era de alagamentos. Agora foi feita a drenagem, terraplanagem, meio fio, pavimentação, sinalização e iluminação pública em LED.

No bairro do Coqueiro, 542 famílias que moram no loteamento Nova Zelândia irão receber títulos de propriedade, por meio do Programa Ananindeua Legal - de

regularização fundiária urbana. A meta é até 2024 chegar a marca de 50 mil títulos entregues. No ano passado, 10.480 mil títulos foram entregues em 15 loteamentos ou conjuntos residenciais.

(Com informações da Ascom Prefeitura de Ananindeua)