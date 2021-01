Interrupção no fornecimento de água por seis dias começa hoje em bairros de Belém; programe-se

Começa nesta quarta-feira (6) a interrupção no fornecimento de água, anunciada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que vai atingir os bairros Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e partes do Marco e Barreiro.

Além de hoje, a falta d'água se repetirá nos dias 7, 11, 13, 18 e 20 de janeiro, sempre de 22h às 5h, com normalização gradativa após esse horário.

O motivo da interrupção é a continuidade do serviço de interligação de rede na área do 9° setor, em Belém, que compreende os bairros citados.