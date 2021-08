Internautas denunciam irregularidades no trânsito de Belém

No Dia Nacional do Ciclista, nesta quinta-feira (19), o portal oliberal.com lança um espaço para denúncias de irregularidades que atingem essa parcela da sociedade no trânsito e assuntos em geral relacionados à classe. O interessante como troca entre o jornalismo e setores da sociedade é que internautas passaram a usar esse espaço em busca de soluções para situações adversas a partir da interatividade com os profissionais de comunicação. Nesse sentido, três vídeos foram encaminhados à redação. Flagrantes de desrespeito no trânsito podem ser enviados para: (91) 9 8439-8833

Um dos vídeos aborda que, de forma irônica, em frente a um loja de biciclestas, justamente na data dedicada aos ciclistas, o espaço destinado à classe foi transformado em um "estacionamento" de carros e moto na altura da travessa Lomas Valentinas com a Marquês de Herval.

Em outro vídeo, um internauta repassa imagens mostrando como por seguidas vezes a ciclofaixa em um corredor de tráfego é invadida por carros e motos, inclusive, em alta velocidade. Como o tráfego mostrava-se intenso, os condutores "optavam" por usar a ciclofaixa como rota de escape colocando em perigo a integridade dos ciclistas em trânsito.

No terceiro vídeo encaminhado à redação, é possível observar ciclistas tendo de sair da ciclofaixa na avenida Independência por estar esse espaço destinado à circulação de bicicletas literalmente ocupado por outros veículos. Os ciclistas são obrigados a transitar pela calçada por causa dos carros na ciclofaixa. Em pleno Dia Nacional dos Ciclistas. E o denunciante relata que essa situação é contumaz, ou seja, é verificada todos os dias.

Infrações

De acordo com o Artigo 181, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar o veículo em "no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público: Infração - grave; Penalidade - multa; Medida administrativa - remoção do veículo".

Já segundo o Artigo 193, "transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes)".

Os ciclistas aguardam por maior fiscalização por parte do órgãos de Trânsito.

Saiba como participar em dois passos:

- Envie o vídeo para o número de telefone da Redação Integrada (91) 9 8439-8833.

- Na mensagem, você precisará identificar a localidade do flagrante, o bairro e, se possível, o dia que foi feito o registro