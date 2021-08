Vídeo registra perigo nas ruas para os ciclistas da Grande Belém; veja

As infrações de trânsito envolvendo ciclofaixas e ciclovias já fazem parte da rotina dos ciclistas. Um vídeo gravado pelo artista visual Andrei Meiguins, de 34 anos, mostra os perigos que oferecem as vias da Grande Belém. Nas imagens, gravadas em maio deste ano, é possível ver um veículo de empresa privada invadindo o espaço de uso exclusivo de quem trafega de bicicletas - e também de pedestres. O ato infracionário ocorreu na avenida Independência, próximo da barreira do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

LEIA MAIS

O autor do vídeo conta que cenas como essa são comuns e se tornaram rotina na vida dos ciclistas. "Pedalo a mais de quatro anos e tenho o meu celular cheio de registros como esse. Outra vez vi um carro de passeio invadir a calçada e quase atropelando uma senhora. Ninguém respeita o espaço destinado para nós, que usa a bicicleta para se deslocar", desabafa.

Conforme estabelecem as novas regras no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar na ciclofaixa/ciclovia passou a ser considerada infração gravíssima, com valor da multa triplicado, ou seja, R$ 880,00 e 7 pontos. Não reduzir a velocidade ao ultrapassar o ciclista se tornou infração gravíssima (7 pontos) e multa de R$ 293,40.

"É necessário leis mais rigorosas, algo que tire dinheiro do infrator. Só assim conseguimos resolver isso. Assistimos todo mês um caso de mortes de ciclista e isso revolta. A cada dia piora essa situação, precisamos de ações firmes", finaliza.

Recentemente, outro caso de imprudência no trânsito chocou as redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. A cena inusitada foi registrada na ciclovia da avenida Bernado Sayão. No vídeo compartilhado pelas redes sociais, e gravado por uma pessoa que estava na garupa de uma bicicleta, é possível ver um veículo de passeio invadindo e trafegando pela via destinada aos ciclistas.

As imagens mostram o trânsito no trecho da via entre a avenida José Bonifácio até a Universidade Federal do Pará (UFPA) bastante engarrafado. Em um dado momento, é possível ver um motorista avançando pela ciclovia para fugir do trânsito. Aparentando estar com bastante pressa, o condutor buzina várias vezes para que o ciclista dê passagem.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)