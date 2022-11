Interdição na Almirante Barroso: manifestantes voltam a ocupar via após operação

Horas depois da ação de desobstrução em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), nesta quarta-feira (16), manifestantes voltaram a ocupar parcialmente a lateral da avenida Almirante Barroso, em Belém. No início da tarde, os dois sentidos da avenida foram interditados por policiais militares e guardas municipais para desocupar o local e garantir o cumprimento do Código de Postura do Município.

Duas viaturas da Polícia Militar estão no local monitorando a ação dos manifestantes, que realizam o ato desde o dia 31, após o resultado do segundo turno das eleições 2022 para presidente da República.

A manifestação é acompanhada por apoiadores de Jair Bolsonaro, vestidos com as cores verde e amarelo e usando símbolos nacionais, como a bandeira brasileira. A ação também conta com um carro-som que entoa, em baixo volume, o hino do Brasil.

VEJA MAIS