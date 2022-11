Repórteres de O Liberal são hostilizados pela 2ª vez durante cobertura de atos na Almirante Barroso

Pelo segundo dia consecutivo uma equipe de reportagem de O LIBERAL foi hostilizada por manifestantes, concentrados na avenida Almirante Barroso, em Belém, na noite de ontem. A repórter Amanda Martins e o repórter fotográfico Cláudio Pinheiro, no pleno exercício da profissão jornalística, foram cercados por um grupo de pessoas que voltaram a ocupar parcialmente a lateral da avenida, horas depois da ação de desobstrução da calçada, ordenada pela Prefeitura de Belém no início da tarde, em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS). A prefeitura justificou a ação de desobstrução de calçadas e ciclovias como o cumprimento do Código de Posturas de Belém.

A equipe de O LIBERAL chegou ao local para cobrir a manifestação à noite e buscou ouvir as motivações das pessoas no local. Um dos manifestantes atraiu os jornalistas para o meio de um grupo, alegando que os levaria até alguém que pudesse falar pelo ato. A partir daí os repórteres foram cercados e começaram a ser xingados e filmados em um visível ato de intimidação. Uma pedra chegou a ser arremessada em direção ao celular usado pela jornalista, que foi atingida de raspão. A situação ocorreu sem a interferência de policiais que estavam no local.

REPÚDIO

O Grupo Liberal se solidariza com sua equipe e volta a repudiar veementemente as agressões praticadas contra quaisquer jornalistas que são impedidos de exercer a profissão em favor da democracia. Em todo esse tempo, desde o início das manifestações na Almirante Barroso, os veículos do Grupo Liberal e seus profissionais jamais adjetivaram os manifestantes de “golpistas” ou rotulando seu livre direito de expressão como “atos antidemocráticos”, tratando com respeito as pessoas presentes aos atos.

Mas, diante do ocorrido, em que se caracterizou claramente o desrespeito ao trabalho da imprensa, decidimos encerrar a cobertura de modo presencial das manifestações nas ruas, mas seguiremos com a cobertura jornalística dos fatos. Também tomaremos todas as providências cabíveis contra a agressão aos jornalistas do grupo, pois agressão é crime.