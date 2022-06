Interdição na BR-316: trecho com desvio em Benevides tem trânsito tranquilo neste domingo

O trânsito no quilômetro 19 da BR-316 está tranquilo na manhã deste domingo (5) após um sábado de tráfego intenso no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho deve ter trânsito mais complicado ao longo da semana.

A interdição se dá em função de obras para instalação de um sistema de drenagem no trecho e deve continuar com fluxo reduzido por até 10 dias, com liberação prevista para o dia 14 de junho.

A PRF informa que o trânsito do trecho está sendo desviado para a pista do sentido Marituba-Benevides, em sistema de fluxo e contrafluxo (mão dupla) a fim de garantir o fluxo no local, e que a região está devidamente sinalizada.