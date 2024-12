Instituto Tecnológico Vale abre inscrições para bolsas de pesquisa; veja como se inscrever

O Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV DS) abriu inscrições para novos bolsistas de todo o Brasil. São 171 vagas para diferentes áreas do conhecimento. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no portal da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), entre os dias 12 de dezembro de 2024 até às 17h do dia 10 de janeiro de 2025. O edital com as informações está disponível no site do ITV e no portal Fadesp.

São diversas modalidades de bolsas, incluindo Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado e Treinamento Técnico são oferecidas. As bolsas estão vinculadas aos projetos de pesquisa executados pelo ITV DS nas áreas de Biodiversidade, Ciência de Dados, Genômica Ambiental, Geologia Ambiental, Recursos Hídricos, Socioeconomia e Sustentabilidade, e Tecnologia Ambiental.

Para a seleção em 2025, as bolsas variam de R$ 3.300,00 a R$ 9.320,00 mensais, dependendo da modalidade e do nível de experiência do candidato. Poderão se inscrever pesquisadores com formação em áreas como: Ciências Biológicas, Ciência de Dados, Geoquímica, Geologia, Agronomia, Oceanografia, Engenharia Florestal, Meteorologia, Química, Genética, Zoologia, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, dentre outros.

Não há qualquer cobrança de taxa de inscrição. E, para se inscrever, os candidatos devem atender aos requisitos específicos de cada modalidade de bolsa, conforme detalhado em edital. Entre os requisitos gerais estão a necessidade de estar matriculado em programas de pós-graduação (para bolsas de Mestrado e Doutorado) e ter experiência comprovada na área de pesquisa selecionada.

A atuação pode ser presencial, na sede do ITV DS, em Belém, ou remota, conforme a necessidade determinada em cada linha de pesquisa. O resultado com os selecionados deverá ser divulgado no dia 12 de fevereiro e o início da vigência das bolsas acontecerá a partir de 1º de março. A Fadesp foi a instituição escolhida para construir o edital e operacionalizar o processo de inscrições, junto com ITV DS, por conta da ampla experiência que já possui na condução de concursos no Pará e no Brasil.

Atuação

O Instituto Tecnológico Vale foca sua atuação na pesquisa e na formação de profissionais em diversas áreas do conhecimento consideradas estratégicas para o desenvolvimento sustentável e para os avanços da ciência na Amazônia e em todo o Brasil. Hoje, o ITV-DS conta 41 pesquisadores permanentes e 169 bolsistas. Com sede em Belém do Pará, o Instituto Tecnológico Vale já investiu quase R$ 600 milhões em pesquisa, que resultaram no apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e na publicação de mais de 1.150 documentos científicos.

“Bolsas de pesquisa e demais fomentos à educação científica permitem que alunos e pesquisadores possam se dedicar exclusivamente aos seus projetos, melhorando a qualidade da produção científica e contribuindo para o avanço do conhecimento. A ciência não tem fronteiras e, sem dúvida, os talentos que farão parte da nossa equipe contribuirão para a realização de pesquisas de alto impacto e o enfrentamento dos desafios da sustentabilidade”, afirma Guilherme Oliveira, diretor científico do ITV DS.

ITV DS

Inaugurado há 14 anos, o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável, instituição sem fins lucrativos mantida pela Vale, atua como centro de pesquisa multidisciplinar com foco na geração de conhecimento e valor para a Vale e a Amazônia. O ITV-DS busca contribuir com o Pará e o Brasil no desenvolvimento de soluções tecnológicas e científicas para os desafios da cadeia da mineração e da sustentabilidade para as futuras gerações. Sua atuação é focada em excelência científica, colaboração interdisciplinar e comprometimento com a sustentabilidade, a partir de uma postura ativa e inovadora em pesquisa e educação, abrangendo diversas áreas estratégicas.

Biodiversidade, serviços ambientais, recursos hídricos, socioeconomia, genômica ambiental, reflorestamento com espécies nativas, recuperação de áreas degradadas, ocupação e uso da terra, mudanças climáticas são apenas alguns dos campos em que o ITV-DS direciona seus esforços e objetiva impulsionar a busca por soluções transformadoras que beneficiem tanto as comunidades locais quanto o meio ambiente, deixando um legado duradouro na região, na promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia e de outras áreas de relevância biológica e socioeconômica.

Serviço

Inscrições para bolsas de pesquisa - Instituto Tecnológico Vale

Período de inscrição: 12 de dezembro de 2024 até 17h do dia 10 de janeiro de 2025

Resultado final: 12 de fevereiro de 2025

Início da vigência das Bolsas: 1 de março de 2025

As inscrições devem ser realizadas no portal da Fadesp (https://portalfadesp.org.br/?p=47817). Não haverá qualquer cobrança de taxa de inscrição.

Para mais informações, acesse o edital completo no site do ITV (www.itv.org) e da Fadesp (https://portalfadesp.org.br/?p=47817).